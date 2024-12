La tremenda traición de Petrona a Sandra en Gran Hermano 2024

Embed

Para sorpresa de muchos, la tucumana le dio un voto a Sandra. "No congeniamos en muchas cosas y tenemos muy poco diálogo", expresó al dar los argumentos de su voto.

La mujer de La Plata no se dio cuenta de la traición de Petrona porque no llegó a ver el papel con los votos. "Lo que acaba de pasar es histórico!", comentó Santiago del Moro tras la nominación.

Petrona de Gran Hermano 2024 reveló el momento más duro que le tocó atravesar: "Casi me muero"

Este miércoles, en una charla con Sandra Priore en Gran Hermano 2024, Petrona Jerez abrió su corazón y contó detalles del momento más duro que le tocó atravesar en su vida.

"¿Por qué no tuviste hijos con Jorge?", quiso saber Sandra. "No tuve hijos por el pre cáncer que tuve cuando nació mi hija Emi", reveló la tucumana.

"Casi me muero. El día del parto estuvo inconsciente no sé cuánto tiempo porque perdí mucha sangre", señaló.

"Me desangré. Tuve parto seco. Me abrieron para sacar porque era muy gordita y yo era como Luz, de flaquita. Fue un parto complicado para mí", agregó Petrona.

"¿Y cómo sabés que tuviste un pre cáncer?", indagó Sandra. "Porque me bajó a cero la presión y me volvió pum para arriba cuando me empezaron a poner sangre", detalló la tucumana.

"¿Y qué te dijeron que era?", le consultó su compañera. "Me dijeron que era algo así parecido pero no me había afectado el cerebro", completó Petrona.