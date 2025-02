La triste confesión de Atilio Veronelli sobre su salud, antes de su muerte: "Estoy..."

“Por dentro se supone que estoy hecho pelota, pero yo no le doy bola a eso”, dijo, aunque reconoció que cumplía con el tratamiento que le habían indicado. “Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra”, señaló.

“Pero hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad”, agregó. “Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan ‘¿qué edad tenés?’. No me sale 64 ni en pe…”, confesó.

“No me puedo imaginar que llegué”, añadió, y entonces Daniel Gómez Rinaldi intervino si eso es debido a que se siente “activo”. “No, es que mi cabeza no admite que yo pueda tener más de 50 años”, explicó.

“No tenemos muy claro de qué falleció”, remarcó Roccasalvo al terminar el clip. “Suponemos que, por los stents que tenía, que debió haber sido algo del corazón, así que en unas horas tendremos novedades”, comentó la conductora.

Los antecedentes de salud de Atilio Veronelli

En 2022, Atilio Veronelli estuvo internado en la Unidad Coronaria del Hospital Eva Perón de Merlo debido a una insuficiencia cardíaca.

Durante su hospitalización, sufrió dos infartos y se le colocaron múltiples stents en el corazón. Este episodio se sumó a un antecedente de descompensación cardíaca en 2014, evidenciando la fragilidad de su salud cardiovascular.

En ese mismo año, se filtraron audios en los que el propio Atilio Veronelli revelaba su delicado estado de salud.

En estos registros, el artista expresaba sus dificultades para respirar, llegando a afirmar: “Camino cinco pasos y siento como si hiciera dos cuadras”. Además, mencionaba que padecía anemia y que se sentía muy débil en general.

A pesar de sus problemas de salud, el actor se mantuvo activo en sus redes sociales, donde compartía contenido con sus seguidores.

Su último posteo en Instagram fue un video de Luisa Albioni en el que se promueve la donación de órganos. En el video, Albioni relata la historia de Felipe, un bebé de ocho meses que necesitaba un trasplante de corazón.

“Hoy te voy a hacer un pedido muy especial por Felipe. Tiene 8 meses y está esperando un trasplante de corazón para poder comenzar a vivir una vida maravillosa”, dice Albioni en el video.

“Tomemos conciencia, donemos los órganos, no te olvides. Felipe está esperando por su corazón”, agrega. Este gesto demuestra la calidad humana de Veronelli y su compromiso con causas sociales importantes.