La verdad detrás de la feroz reacción de Furia de Gran Hermano contra Ariel Rodríguez Palacios

Embed

Más tarde, en un vivo en TikTok con Gastón Trezeguet, Furia contó qué fue lo le molestó de su visita a Ariel en su salsa. "Una persona que estaba en el programa me quiso hacer vender como que yo estaba en algo clandestino. Me dijo: '¿me podes hacer un video que diga esto?'. Lo miro y le digo: '¿qué hacés? ¿te pensás que soy tonta? ¿qué me estás pidiendo'".

"¿Por eso es el bardo?", reaccionó el ex GH. "No, no es por eso. Es porque me di cuenta que lo que les importaba era hacerme mal. Y la verdad es que yo fui con toda la intención de conocerlo a Ariel y su programa, que es re lindo. Abrieron la pantalla con Georgi, con quien no tengo ningún drama, y nos expusieron con Mauro. Nosotros tenemos todo el derecho de tener nuestra charla, si él quiere", cerró la estratega.

El doloroso accidente de Furia de Gran Hermano que generó preocupación

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Furia comenzó con un raid mediático impresionante. La entrenadora de crossfit fue a programas de TV, entrevistas con medios gráficos y las galas del reality.

Además, Juliana Scaglione fue contratada para ser parte de una función especial del Circo Rodas. La estratega se animó a sumarse a un acto del famoso espectáculo, pero algo no salió como se esperaba.

Embed

Furia participó de una performance, en la cual ella tenía que entrar en un sarcófago. El artista que estaba realizando la demostración cometió un error, deslizó la cama donde estaba recostada la entrenadora de crossfit antes que se terminara de acomodar y le golpeó la cabeza.

Embed

En su regreso a la casa de Gran Hermano, Juliana hizo referencia a lo ocurrido. "Que dolor me quedó en la cabeza!", expresó. "¿Cuándo fue eso?", quiso saber Chula. "Antes de entrar acá... fue jugando. En un momento muy épico e icónico", señaló, aunque evitó dar más datos a los finalistas.