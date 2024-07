Furia de Gran Hermano asistió al Circo Rodas y tuvo una participación especial: las imágenes

furia circo rodas

“La estoy pasando re bien, no pensaba haber salido, fue una sorpresa grande pero sino iba a perderme todo esto que hermoso”, declaró en una nota desde allí con PrimiciasYa.

“Yo luché un montón para llegar a la final, no se dio. Todos me dicen que fui la protagonista, pero yo me siento la ganadora. Los furiosos me ayudaron y sacamos 16 jugadores”, sostuvo.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by Primicias Ya (@primiciasya)

Lejos de cualquier controversia, aseguró que todo lo sucedido en Gran Hermano fue parte del juego. “Yo hago un personaje y me divierto. Tengo mi lado relindo y mi lado más maléfico. Pero esto es show, hay que disfrutar y divertirse. Si te enojás, perdés”, concluyó.

Luego de sacarse fotos, dar notas a la prensa y saludar a sus fanáticos, Juliana se animó a subir al escenario para participar de un arriesgado cuadro de magia en el cual fue aplaudida. Entre otros famosos, también estuvieron Marcela Tauro, Virginia Gallardo, Matías Alé, Alfa y Mónica Farro. El evento, éxito en convocatoria de famosos y prensa, estuvo organizado por Fernando Maldonado y su equipo.

furia circo rodas

furia circo rodas

furia circo rodas

furia circo rodas

970849a7-97d0-45b3-971c-7be8940b59b4.jfif

RS Fotos

La impactante predicción de Furia a Emma, meses antes de la final de Gran Hermano

Hace unos meses nadie imaginaba a Emma Vich, Bautista Mascia y Nicolás Grosman como finalistas de Gran Hermano. Sin embargo, una predicción de Furia anticipó cómo se dieron las cosas en el reality de Telefe.

La entrenadora de crossfit le tiró las cartas del tarot al estilista y le dijo: "La respuesta es sí. Celebración. As de Copas. Number One". Su compañero quedó atónito y feliz.

Embed

"¿Preguntaste lo de ganar el juego?", le consultó Furia a Emma, que efectivamente le había preguntado eso a las cartas. La estratega no podía creer la situación.

Pero la cosa no quedó ahí. Juliana acertó en algo más, que él iba a llegar, pero ella no: "Vas a llegar a la final y, supuestamente, vas a ganar el premio. Yo te veo de afuera, corazón".

La estratega le llegó a mencionar -en voz baja- con quién más iba a llegar a esa instancia. "No, yo dije con otras dos personas. Dos persona que quiero mucho", le aclaró el estilista.