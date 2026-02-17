Fernanda Iglesias liquidó Pablo Echarri por defender a Luciano Castro: "Si él..."

La periodista no se detuvo allí y cerró: "Así que, Pablo Echarri, el primero que le faltó el respeto a su novia fue él. Si él nunca hubiese sido infiel, nadie hablaba de esto”.

Qué fuerte reflexión hizo Pablo Echarri en medio de la internación de Luciano Castro

Tras hacerse pública la internación de Luciano Castro, su colega y amigo Pablo Echarri habló en el programa Puro Show (El Trece), donde manifestó de manera contundente su respaldo al actor.

"Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo. Y yo estoy con él. Ya le mandé un mensaje, que yo estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…", expresó Echarri con emoción.

En la entrevista, el actor también se detuvo a reflexionar sobre cómo la sociedad suele reaccionar frente a quienes están en el ojo público: "Me parece que este momento de la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque más allá de las particularidades del momento, es que agarran y no largan, hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo".

Con firmeza, Echarri reiteró que no piensa dejar solo a su amigo en esta situación: "A Luciano lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre".