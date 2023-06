Raúl Lavié recordó en Noche al Dente su amistad con Liza Minnelli: "Esto es..."

"En diagonal había un restaurant muy lindo, en la 51 y Broadway, y estábamos ahí comiendo y llega la hora de los diarios. Trajeron un montón de diarios y empezaron a leer. Cuando terminaban de leer la crítica empezaron a volar los diarios porque era maravillosa. Entonces, de pronto, siento que alguien se me acerca, apoya su cabeza en el pecho, ese día de 1986, y yo pensé que era una de mis compañeras, y miro y me encontré con Liza", detalló.

Embed

"Ella estaba emocionadísima y dijo 'esto es arte puro, el actor, el cantante, una luz y nada más'. Esa fue la frase que me dijo", recordó Lavié. "Y vino dos veces a la Argentina. La primera yo estaba en Michelangelo y fue hasta ahí. La segunda yo estaba haciendo Gotan con Susana Rinaldi en el teatro Avenida, y ahí también apareció", expresó.

Y agregó: "Fue una noche divina, porque fuimos a comer al restaurant que hay a espaldas del teatro, ahí hicimos un show de locos, yo le pude cantar a Liza". "Quien pudiera ser mosca para estar ahí", cerró Dente divertido.

RAUL LAVIE LIZA MINELLI.jpg

Julieta Díaz habló de la relación a distancia que tiene con su novio uruguayo: "Yo no quiero..."

Julieta Díaz estuvo en Noche al Dente (América TV) y se refirió a la relación a distancia que tiene con el ilustrador uruguayo Gervasio Troche.

"Tengo que hacer como Mirtha (Legrand). Me encanta acá porque tengo que sorprenderme de cosas que en realidad tanto no me sorprenden. ¿Cómo que no viven juntos, querida?",le preguntó el conductor Fer Dente a la actriz.

Embed

"Primero, yo no quiero vivir con nadie más que con mi hija. Y él tampoco. Él vive en Uruguay y yo vivo acá", contó Julieta. "¿Y cuándo se ven?", quiso saber Dente.

"Cuando podemos, Fernando. Pero nos vemos muy seguido. Y está bueno también porque él es una persona super independiente. Es un artista maravilloso, es dibujante, y yo también tengo mis cosas, y estoy con Elena. Es un compañero hermoso", aseguró la actriz que ahora también se dedica a la música.