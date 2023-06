La extrema experiencia de Federico D'Elía cuando grabó Los simuladores: "Hubo un maremoto"

Embed

"¿Es verdad que una vez dejaron sin luz a toda una manzana?", le preguntó el conductor. "Eso fue en el piloto, no estaba el canal detrás todavía. Necesitábamos luz y teníamos un equipo que fue y se colgó de... dejamos sin luz a todo el mundo. Por suerte, el pibe que hizo el laburo no murió porque hubo una explosión ahí",relató.

Después el actor recordó el capítulo en el que aparece un puma y cómo fue ese detrás de cámara. "El puma estaba dopado, pero Damián lo quería más despierto. El entrenador del puma le dijo: 'no lo podemos tener más despierto, es un puma'. Cuando Damián dijo 'acción' lo hizo más fuerte para que el bicho reaccione y reaccionó. El bicho se paró y empezó a caminar. Nosotros estábamos encerrados y entró todo el mundo corriendo y dijeron 'el puma se escapó'", recordó.

Federico al final volvió a destacar que pasó de todo y rememoró: "Tuvimos un maremoto pequeño en Punta del Este. Estaban grabando los chicos abajo del agua, tenían que meterse (Alejandro) Fiore y (Diego) Peretti y de golpe se veía por alla una tromba marina. Y un tipo viene y dice: 'salgan de acá, que se viene un viento terrible. Todos salimos de ahí".

Camila Homs estuvo este lunes en Noche al Dente (América TV) y se refirió al rol de las mujeres de los futbolistas: "Sos el sostén del deportista".

"Yo me fui muy chica, a los 18 años. Empecé en Valencia, ahí estuve dos años, yendo y viniendo. Después vine acá, estuve seis meses, y me fui para Italia. Estuve cinco años. Me dio la posibilidad de crecer. Pasé unos años maravillosos, viví experiencias hermosas. Mi mayor sueño era ser mamá, ser mamá joven. Hoy puedo decir que cumplí ese gran sueño que tenía", admitió la modelo de 27 años, ex de Rodrigo De Paul.

"¿Te das cuenta del sacrificio que genera una chica tan chica como vos: irte a otro país, lejos de tu familia? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo hacés para no aburrirte?", quiso saber Fer Dente. "Miro para atrás y el rol de la mujer en ese tipo de parejas es fundamental. Yo me fui muy chica y tenía que levantar mi casa yo sola, porque el jugador trabaja. No me arrepiento de nada de lo que hice", contó.

"Tenés que apoyarlos muchísimo, sos el sostén. Ellos llegan, tienen un día malo, día bueno, sos la que siempre está", opinó sobre las parejas que acompañan a los deportistas de elite. "¿Y si vos tenés un día malo?", le preguntó el conductor. "Bueno, también está la otra parte", le respondió.

"¿Y es verdad eso que dicen que el club les pone presión a las parejas para que los contengan?", indagó Dente. "Eso depende del club. No, en los que me tocó estar a mí, la verdad super bien. Es más, al contrario. Con las mujeres fueron super serviciales, les daban importancia tanto al hombre como a la mujer", afirmó Homs.