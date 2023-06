La violenta reacción del Pájaro Caniggia y su novia, Sofía Bonelli, con el cronista de LAM

Embed

De hecho, Bonelli forcejó con el camarógrafo, que le advirtió: "¡La vas a romper!". Después del entredicho con Alejandro Castelo, la novia del Pájaro entró al lujoso hotel.

A los pocos minutos, el ex jugador salió a la puerta del Faena e increpó al periodista, con una actitud desafiante. "Rajá de acá. ¿Qué te hacés el vivo, boludo? No te hagas el vivo, no seas boludo", le dijo el papá de Charlotte y Alex.

Mariana Nannis reapareció en los medios y apuntó contra El Pájaro Caniggia

Mariana Nannis rompió el silencio en LAM (América TV). Por primera vez después de mucho tiempo, la mediática habló sobre la causa por abuso sexual que le inició a su ex, El Pájaro Caniggia.

"Mariana le hizo unos cuantos juicios a su ex marido, la mayoría dieron a favor de Caniggia, pero hay un tema a resolver que es el de abuso sexual, que es el tema más grave que denunció Mariana", detalló Ángel de Brito antes de pasar un audio que le envió la mamá de Charlotte, Axel y Alex.

"El fiscal pidió el procesamiento de Claudio Paul por abuso. Está todo el papeleo que es bastante largo, el pedido del fiscal, y lo van a llamar a ampliar la indagatoria el 14 de marzo. Este es un proceso judicial bastante largo. Hablé con Caniggia varias veces y me dijo: 'es una ridiculez, Mariana está local'", agregó el conductor.

Ángel compartió al aire en mensaje de la mediática: "Te agradezco la preocupación por la situación mía, prefiero no salir al aire hasta que no se resuelva la situación procesal de este individuo, de Claudio Paul Caniggia, del golpeador, y su detención".

Por último, Mariana se mostró confiada de su batalla en la Justicia. "Todos los días le pido a Dios, a los fiscales y a los jueces que hagan Justicia. Vamos paso a paso. La Justicia va lenta, pero va paso a paso. En algún momento de la vida se hace Justicia porque Dios existe", concluyó.