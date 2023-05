Lali Espósito desató un importante debate sobre la inteligencia artificial tras compartir el mensaje de Britney Spears

Hace unas semanas Lali Espósito lanzó al mercado "Lali", su nuevo trabajo discográfico con el que está maravillosamente posicionada al tope del ranking de ventas. Allí precisamente no sólo homenajea a Moria Casán, sino también a Britney Spears con algunas icónicas frases, como "You drive me" de Crazy en Obsesión.