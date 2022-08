Lali Espósito y Wos, ¿nació el amor?

Lo cierto es que Guido Zaffora contó este lunes en el programa Es por ahí el rumor de la relación sentimental entre la cantante Lali Espósito y el joven rapero Valentín Oliva, Wos.

El rapero estuvo presente el fin de semana en el show de Lali y el periodista mostró fotos y contó detalles de la muy buena onda que nació entre los artistas.

“Esta dupla incendia todo”, contó en Es por ahí. “Estuvo el fin de semana en el show de Lali y después hay una foto de los dos muy acaramelados, muy juntos”, comentó Zaffora.

Y agregó: “Después del Movistar Arena estuvieron muy apretados. Están empezando. Lo que me contaron es que no se podían despegar. Estaban abrochados. Se dieron un abrazo y ahí hay energía de ‘chaca chaca”.

.Polémico apoyo de Esteban Lamothe a un mensaje contra Lali Espósito

El chape de Lali Espósito y Santi Maratea en pleno show generó la respuesta de los fans sorprendidos por la sensualidad de la artista sobre el escenario.

En este contexto, Esteban Lamothe dio un polémico like a un mensaje contra Lali Espósito en Twitter a un comentario que cuestionaba los clásicos chapes de la cantante en sus recitales.

"Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", fue el tweet al que Esteban Lamothe le dio me gusta y que Estefanía Berardi logró capturar.