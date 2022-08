Polémico apoyo de Esteban Lamothe a un mensaje contra Lali Espósito

La sorpresa de la noche fue la presencia de Cazzu, que fue invitada para entonar el hit Ladrón, y el momento más relevante fue el tremendo chape que se dio en el escenario entre Lali y el influencer Santi Maratea, que motivó el grito desaforado del público.

El chape de Lali Espósito y Santi Maratea en pleno show generó la respuesta de los fans sorprendidos por la sensualidad de la artista sobre el escenario.

En este contexto, Esteban Lamothe dio un polémico like a un mensaje contra Lali Espósito en Twitter a un comentario que cuestionaba los clásicos chapes de la cantante en sus recitales.

"Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", fue el tweet al que Esteban Lamothe le dio me gusta y que Estefanía Berardi logró capturar.

Crédito: @mazza.ph

A qué se debió el beso de Lali Espósito y Santi Maratea

Lali Espósito se puso a disposición de la causa que lleva adelante Santi Maratea e hizo una importante promesa en medio de su chape tour. “Estuve recién hablando con Santi Maratea que me cuenta que faltan 8.5 millones, los cuales se necesitan para la reconstrucción del Hotel Gondolín. ¡Hermosa colecta! La primera opción que pensamos es que un millón de personas aporten 8.50 pesos y la segunda es que 85 mil personas aporten 100 pesos”, contó.

El Hotel-Cooperativa Gondolín recibió un “ataque transodiante” cuando una bomba molotov ocasionó un incendio en un lugar que aloja a más de 50 personas travestis y trans en condiciones de vulnerabilidad.

“¿Cómo va a terminar esto? En el Chape Tour. Así que si llegamos rápidamente a esto, vamos a tener a Santi Maratea en el Arena de Buenos Aires y vamos a celebrar comiéndonos la boca por el Hotel Gondolín, porque que así hay que festejar”, les contó a sus seguidores, encantada por la propuesta.

“Háganlo un por mí, la verdad. Me entusiasma bastante chaparme a Santi. Denle, háganme la gamba”, concluyó, con su humor.