La Voz Argentina 2022: La desubicada actitud de Lali Espósito con Marley en la primera emisión en vivo

marley lali.jpg El momento en que Marley mandaba al frente a Lali Espósito, durante el vivo de La Voz Argentina 2022: "¡Me tocó el cul...!".

Así, cuando venían de una publicidad grabada, pudo verse al conductor de La Voz Argentina 2022 decir “Estamos en vivo y en directo…” , pero al tentarse y no poder seguir con la presentación de la próxima participante no dudó en mandar al frente a su amiga Lali Espósito.

“¡Me tocó el culo!” disparó Marley con su característica y contagiosa risa, mientras se veía a la jurado regresando a su sillón rojo mientras reía a más no poder por su 'pequeña maldad'.

El video de la increíble sorpresa de Michael Bublé a un participante de La Voz Argentina 2022

Sin duda, a medida que avanza La Voz Argentina 2022 en la pantalla de Telefe se va poniendo más complejo elegir quién sigue en competencia y quién queda por el camino. Tal es el caso de Iván Papetti, de apenas 18 años, quien pasó por los teams de Lali Espósito, Soledad Pastorutti y ahora forma parte del de Mau y Ricky. Y el miércoles luego de presentarse en el último Playoff, quedó sencillamente mudo al recibir el apoyo nada menos que de la gran figura internacional Michael Bublé que lo sorprendió con un cálido saludo.

Así, tras su poderosa interpretación de uno de los hits de Rick Astley de fines de los '80, Never gonna give you up, los 4 teams lo aplaudieron y tanto La Sole como Lali se lamentaron haberlo dejado escapar de sus equipos durante la competencia del reality. Y ante tanto halago el conductor de La Voz Argentina 2022, interrumpió el intercambio de los jurados para anunciar: “Atención, porque ustedes me dicen que son fans de Papetti, pero también tiene un fan internacional”.

Buble Papetti - La Voz Argentina.jpg

En ese momento fue cuando Marley invitó al desconcertado participante a mirar hacia las pantallas gigantes del estudio, donde apareció el flamante papá de Cielo, Michael Bublé. “Hola Iván, soy Michael Bublé. Me gustó tu voz. Es increíble. Yo decirte: ¡Felicitaciones! Y mucha suerte con todo, mi amigo, y continúa así”, le deseó el marido de Luisana Lopilato con su característica sonrisa.

Curiosamente, luego a la hora de que Mau y Ricky anunciasen a los 4 participantes de su team elegidos para pasar a la siguiente etapa, Papetti no estuvo entre ellos. No obstante apenas se abrió la votación del público, vía Twitter sus fans le dieron su total apoyo para que avance a los shows en vivo.