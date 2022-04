LAM cumple 1500 programas: los mejores momentos

La cuenta Ejercito de LAM, con motivo de festejo, armó una sección llamada "Momentos LAM", donde fueron subiendo videos de los momentos más recordados por todos.

En las imágenes que subieron se puede observar un momento de gran enojo de Pampita (cuando los consideró "la peor mierda de la televisión argentina"), un momento gracioso que involucró a Yanina Latorre contra "una experta en FBI", una inesperada caída callejera de Maite Peñoñori, que durante muchos años fue notera del programa y ahora pasó a Intrusos como panelista, y una insólita declaración de Leevon Keneddy tras ser detenida por robar en un supermercado.

Tremendo cruce entre Mónica Farro y Estefanía Berardi en LAM

En las últimas horas, Mónica Farro cruzó a Estefanía Berardi por decir que Ángel de Brito echó a la vedette por llegar tarde a LAM.

"Ángel de Brito echó a la sexta Angelita invitada, por llegar tarde. Yo no lo puedo creer", tuiteó Berardi, indignando a Farro, quien hizo un picante descargo tratando de "imbéciles" a los que dieron esa información.

"Esto me lo dice a mí. Fui la única que lo puso", comentó la panelista de Mañanísima, a la espera de que Mónica salga al aire en el programa de Carmen Barbieri.

Este lunes, Farro estuvo en LAM, no como angelita sino que fue de invitada, y aprovechó para enfrentar a la panelista por el cruce que mantuvieron horas atrás.

"Mi enojo no era con ella. Ya habían tres o cuatro personas, caíste en la volteada", comenzó diciendo Mónica. Y, siguió: "Lo que a mí no me gustó de Estefi fue que te incitó a vos (por Ángel) a decir "la echamos", porque vos pusiste "no pudo llegar".

Luego, disparó sin filtro: "La camada nueva (de periodistas) se creen que pueden decir cualquier cosa". Ante esto Estefanía Berardi respondió: "No le conviene enojarse con vos (por Ángel) porque sino no la invitan más".

Esto causó que todo el panel la contradiga y Berardi conteste: "Es obvio que es más fácil enojarse conmigo, que recién empiezo, que con él que es el jefe".

"Tenés una muy mala escuela", lanzó Mónica indignada. "Trabajo con la número uno que es Carmen Barbieri", refutó la angelita.

"Yo con Carmen trabajé antes de que vos nacieras, mi amor", tiró Farro entre una pícara risa.