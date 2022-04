La denuncia de Estefanía Berardi en LAM: "Todas las empleadas que tuve me robaron"

“He tenido malas experiencias”, agregó, dejando expuesta su malas experiencias.

Y cerró, tajante: “Les preguntaba por las cosas que me faltaban y me respondían ‘ni idea, no lo encuentro’, y así me fui dando cuenta. Lo que pasa es que, al principio, yo soy medio boba y digo ‘quiero pensar que yo lo perdí en algún camarín’”.

Embed

Cinthia Fernández ignoró a Estefi Berardi y crece la tensión entre ellas

La ex angelita fue indiferente con la nueva panelista del ciclo de América en un cumpleaños.

Berardi llegó al evento y saludó uno por uno a los invitados. Sim embargo, la actual integrante de Momento D (El Trece) la ignoró y prefirió no dirigirle la palabra.

En un posteo en su cuenta de Instagram, Cinthia explicó por qué no quiere tener contacto con la panelista de LAM.

"No voy a saludar a una persona que me dijo psiquiátrica, que me injuria, que dice mentiras sobre mí y me hostiga", expresó la ex angelita.

Cinthia advirtió que no quiere darle prensa a Berardi. "No voy a inflar a una persona", sentenció.