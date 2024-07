Las ardientes fotos de Agostina Spinelli de Gran Hermano para Divas Play

En palabras de Agostina, su decisión de unirse a Divas Play “siempre me encantaron las fotos sensuales, de hecho, antes de entrar a GH hacia fotos en Lencería y amaba. En Divas puedo mezclar esa pasión entre las mujeres más lindas y exitosas del país y me encanta. No pienso mucho en lo que viene, sé que va a ser excelente”.