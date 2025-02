Las contundentes señales de Mauro Icardi que demostrarían que aún no superó a Wanda Nara

Y es que en este contexto, muchos notaron que el mismo aún mantenía románticos posteos que le había dedicado a Wanda como el de su aniversario de un década de casados.

mauro posteo con wanda casamiento

“Recuerdo el día en que nos casamos como si fuera ayer. La felicidad que sentí al verme caminar hacia vos y verte con esa sonrisa que ilumina mi mundo, sigue siendo uno de los momentos más preciados de mi vida", le había escrito.

A diferencia de la mediática, quien optó por eliminar la mayoría de los posteos junto a Mauro a excepción de las postales familiares, el futbolista aún conserva todos los posteos junto a ella.

Mauro Icardi Instagram

La defensa de Wanda Nara pidió recusar al juez de familia por un encuentro con Icardi: "Se sentó a comer..."

La batalla judicial y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa y este lunes se conoció que la defensa de la empresaria recusó al juez de familia que lleva la causa por las visitas de sus hijas.

En DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft informó que la cantante de Bad Bitch acusó al juez Adrián Hagopian de parcialidad luego de que tuviera un encuentro con Icardi en su casa.

“El juez se sentó a comer con el progenitor nuggets y papitas, tomando una gaseosa, conforme a los propios dichos de las nenas, habiendo escuchado estas mismas en palabras del juez que vino a casa que, en cuanto ingresó al domicilio, le manifestó al señor Icardi: ‘¿No habrá cámaras con audio acá, no? Porque me juego el trabajo’, según relataron las propias nenas”, detalló Candalaft.

En tanto, la letrada del delantero de Galatasaray, Elba Marcovecchio, afirmó que “Icardi no estaba con las nenas en el momento en que fue la charla porque fue privada”.

"Esto sucedió el 21 de diciembre, o sea pasaron todos los plazos judiciales para ver si lo consideraron incorrecto. En su momento Ana Rosenfeld no lo impugnó porque la escucha no estuvo mal. ¿Por qué lo trae a colación ahora? Porque no le gustan las resoluciones", agregó Marcovecchio, quien calificó la recusación como “mala fe procesal".

Ahora, un nuevo juzgado quedó a cargo hasta que la Cámara resuelva si el juez Hagopian debe ser apartado. La disputa judicial entre Wanda y Mauro parece no tener fin, y esta jugada suma más tensión.