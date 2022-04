Las fotos del emotivo adiós al hermano de Luis Ventura

luis-ventura-1.jpg

Emocionado hasta las lágrimas, en una nota con LAM (América TV), Ventura lamentó el padecimiento de Carlos Alberto en las últimas semanas.

“Se murió sufriendo, que es lo que no me banqué. Lo banqué por mis sobrinos, pero realmente él se quiso ir una semana antes. ¡Vos no sabés lo que sufrió este cristiano!”, expresó en el ciclo de Ángel de Brito.

“La enfermedad que tenía mi hermano era ser tan sano, por eso el cáncer de pulmón se lo devoró en un par de meses. Se lo comió crudo. Las últimas veces que lo vi lúcido me decía ‘Negro, déjame ir. Deciles que me dejen ir’. Y los hijos no querían saber nada”, cerró el conductor de Secretos Verdaderos.

El último adiós a Carlos Alberto Luna

Luis Ventura se mostró muy movilizado en el velatorio de su hermano, donde estuvieron para apoyarlo sus familiares y sus afectos cercanos.

La productora ejecutiva de Secretos Verdaderos, Alicia Pedrelli, el periodista Daniel Ambrosino, la ex gerenta de programación de América TV, Liliana Parodi, fueron algunos de los amigos del conductor que se acercaron a darle su pésame.

Este martes, los restos de Carlos Alberto Luna fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

Entre los presentes estuvieron Luis, su hermano, Carlos Ventura, y sus sobrinas, las hijas de El Negro, como le decían cariñosamente a Carlos Alberto. También estuvo en el último adiós la periodista Pía Shaw, de las personas más cercanas al conductor.

