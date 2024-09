Las fotos del último adiós a la Tota Santillán en Morón

"Hace una semana o dos semanas, no me da el cerebro para acordarme, yo estaba en San Luis y lo llamé de ahí. Estaba bien. Yo había quedado que él venía a vivir otra vez a casa, pero bueno... no me esperó. Pero esto es un accidente", declaró su hermano Horacio en LAM (América) durante el velorio.

Tras la ceremonia, el cuerpo del conductor será trasladado durante la mañana del martes al cementerio Las Praderas junto a los restos del cantante Rodrigo Bueno.

Velorio Tota Santillán

Velorio Tota Santillán

Velorio Tota Santillán

Tras conocerse la triste noticia de la muerte del conductor Daniel 'La Tota' Santillán, su hermano Horacio habló este lunes con LAM (América TV) y aclaró que "fue un accidente".

"Él siempre estuvo acompañado, pero en este momento estaba solo. Él bajó de arriba. A mí hermano lo conozco. Él toma pastillas para dormir. Una persona que toma pastillas... es lo más lógico que va a estar así abombado", expresó entre lágrimas sobre el trágico accidente que sufrió el histórico presentador de Pasión de Sábado.

"¿Él estaba con tratamiento psiquiátrico?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "No, ya no. Tenía pastillas y tenía una acompañante terapéutica", detalló Horacio.

Ahí, De Brito quiso saber cómo estaba de salud. "Bien, re bien. Él estaba re bien. Hace una semana o dos semanas, no me da el cerebro para acordarme, yo estaba en San Luis y lo llamé de ahí. Estaba bien. Yo había quedado que él venía a vivir otra vez a casa, pero bueno... no me esperó. Pero esto es un accidente", dijo entre lágrimas.

"Se habló en algún momento de un cortocircuito de un aire, ¿puede ser esto?", comentó el comunicador. "Había unos desperfectos en la casa que fuimos arreglando, porque yo viví ahí", contó Horacio.

Por otro lado, Ángel le preguntó por sus hijas más chicas, fruto de su relación con Sol Fiasche, su expareja quien lo denunció por violencia de género. "Ha tenido problemas sobre eso. Eso lo tenía un poquito mal. Mi hermano no ha llegado con la plata, porque en su momento tenía que juntar tanta plata para ver a sus hijas. Ha trabajado hasta morir para ver a sus hijas. Tenía que pagar para verlas. Él pagaba cien mil pesos para ver a las nenas", reveló el hermano de la Tota Santillán.