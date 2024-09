Murió La Tota Santillán a los 57 años

El animador, además, se animó a hacer música y grabó varios discos de cumbia como Los éxitos de la Tota (2000), XXL (2001), y Tú vives en mí (2008).

En televisión también participó en los realities Cantando por un sueño y Bailando por un sueño. Luego, probó hacer teatro gracias a Gerardo Sofovich, quien lo convocó para la obra Pobres pero casi honradas.

Por otro lado, el año pasado, Santillán fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por violencia de género contra Sol Fiasche, su expareja, madre de dos de sus hijas, Camila y Mía. La Tota también tiene dos hijos más grandes, Leandro y Daniela.

La Tota Santillán rompió el silencio y abrió su corazón: "No soy un ogro"

Daniel La Tota Santillán rompió el silencio en A la tarde (América TV), y por primera vez desde que salió de su última internación, se refirió al duro revés judicial que enfrenta, de cara al juicio oral que enfrenta por diversas causas judiciales que tiene pendientes con respecto a sus hijas.

"Sufro bipolaridad desde 2011", aseguró La Tota en diálogo con Karina Mazzocco, y aseguró que esas causas son de aquellos años, cuando su suegro no lo dejaba ver a sus hijas: “Mi suegro se ha ensañado conmigo y no me las deja ver”, aseguró.

"Quiero retomar la relación con mi familia", dijo, y contó que tiene "muchísimo trabajo y voy muy de a poco, siempre acompañado de mi hermano, de la familia".

Santillán reveló que sufrió su primer episodio psiquiátrico en 2014, y aseguró "quiero retomar la relación con mi familia, no soy un ogro".

La Tota enfrenta un juicio oral en el que están unificadas todas sus causas, no sólo la de manutención de sus hijas, sino también la de violencia de género por su ex Fernanda Vives.