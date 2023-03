Las fotos del viaje que realizó Camila Mayan para olvidarse del escándalo por el abandono de Alexis Mac Allister

CAMILA MAYAN.jpg

A través de Instagram Stories, Mayan compartió fotografías desde el mar, y todo indica que se encuentra en la costa argentina, donde se fue en busca de algo de paz para olvidar del vínculo con Mac Allister.

Este martes, en Intrusos (América TV), se pudo ver un video de la ex del campeón del mundo revelar lo difícil que fue para ella la adaptación en un nuevo país, cuando decidió acompañar el futbolista, y todo lo que tuvo que sacrificar para ir tras sus pasos.

Este martes, en Intrusos (América TV), se pudo ver una entrevista a la ex del campeón del mundo, Camila Mayan, hablar de lo difícil que fue adaptarse a su vida en el exterior por acompañar a Alexis Mac Callister, que acaba de abandonarla por Ailén Cova, una amiga.

"Mi estilo de vida cambió un montón porque pasé a estar todo el día en mi casa, vivía encerrada y sólo conviviendo con una persona. El irse afuera, convivir, aprender a mantener una casa que no es un tema menor", comenzó y sumó que "fue muy difícil, no sabía que hacer, hablaba con todo el mundo, y pensaba en que tenia mi estudio, mi trabajo, y me daba cosa dejar todo pero lo hice porque no es fácil una relación a distancia".

"Yo sabía inglés, pero después aprendés mucho más estando ahí. Alexis no sabía nada de inglés y ahora habla un montón. Me costó empezar a hace relaciones, todos tenían hijos y nosotros no entonces era como que no era el común", añadió.

La entrevista fue realizada antes de la separación y post mundial, cuando todavía estaban juntos, y en la charla, Camila habla, incluso, de los celos hacia su pareja y al parecer al momento de la charla estaba todo bien.

"Nunca me pasó de tener celos y de preocuparme, yo se con quien estoy y pienso en él como es conmigo y cómo es el como persona. Pero bueno, uno a veces piensa en pavadas, se arma sus historias en la cabeza pero después bajo en dos minutos y se como es el", decía en aquel entonces.

Para sumar más detalles, Marcela Tauro, incluso, mostró una foto que tenía en su poder de cuándo el campeón del mundo se fue a vivir a Inglaterra, y en la misma se lo veía súper cerca de Ailén, aunque en aquel momento estaba con Camila. ¡Tremendo!