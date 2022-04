Las fotos de Helena y León, los hijos de 5 años y 7 meses de Andy Kusnetzoff

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de F ʟ ᴏ ʀ S ᴜ ᴀ ʀ ᴇ z (@florkourny)

"No imaginaba esta foto, no tenía como aspiracional una familia, un nene, una nena, pero estoy feliz y Flor me ayudó a conectar, ella es productora y produce lo que hay que producir, a mí me produce bienestar, felicidad...", agregó.

Andy contó que el nacimiento de su segundo hijo fue complicado, León tuvo que permanecer unos días en neonatología después del parto, el 20 de agosto de 2021. "Llegar a la Neo por primera vez es duro. Pero con los días empezas a valorar otras cosas. Es un lugar de bebés luchadores, gladiadores que salen adelante gracias al amor y profesionalismo de cada persona que trabaja con tanto amor. No solo se dedican a los bebés sino a los padres", escribió tras el alta de su bebé.

"Seguro que León aprendió ahí su lección más importante. A veces las cosas no te salen como las planificas pero siempre hay buena gente que te da una mano. Tu nombre lo dice todo. Sos un león", finalizó.

Pero el niño crece con fuerza y a sus seis meses de vida el productor lo celebró en las redes: "La vida son momentos, pasa rápido. ¡A disfrutar! León 6 meses", sumó con una foto con el bebé en brazos.

Picante respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron si iría al programa de Andy Kusnetzoff

Ángel de Brito no tiene filtro desde las redes sociales y suele responder a algunas consultas que le hacen sus seguidores de Instagram.

El conductor de LAM, América TV, fue contundente a la hora de responder si iría como invitado al programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, que el último fin de semana regresó al aire con su nueva temporada.

"¿Irías a PH?", fue la pregunta que recibió el conductor. A lo que respondió tajante: "Nunca".

De esta manera, Ángel de Brito no dejó lugar a dudas y aclaró que nunca iría como invitado al programa de su colega, donde se suelen hablar distintos momentos de las vidas privadas.

¿Cambiará de parecer o seguirá inflexible en su postura?