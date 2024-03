Las fotos de Loly Antoniale, a los besos con el amor de su vida

perro anto.jpg

"Donde se hacen bien las cosas, te extrañan para siempre", escribió Loly Antoniale en una publicación en dicha red social, donde está junto a su mascota, feliz y muy enamorada.

SI bien está muy cómoda viviendo en el exterior, la ex vedette no descarta algún día volver a trabajar en la Argentina. "Amo el teatro, siempre me dan ganas de volver. Me encantaría volver con Flor de la V. Qué temporadas maravillosas. Extraño mucho eso”, reconoció en una de sus últimas notas con Intrusos.

Loly Antoniale dio detalles de su misteriosa vida en Miami y reconoció cómo la afectó la presión mediática

Loly Antoniale se instaló hace años en el exterior, más precisamente en Miami, y de visita en Córdoba para estar con su familia habló con el ciclo Intrusos, América Tv.

La modelo se refirió a su presente alejado de los medios en el exterior, la presión que sintió en su momento con tanta exposición en los medios y si volvería a hacer teatro.

"Me sienta bien Córdoba, estar con mi familia", remarcó Loly. Y dejó en claro su amor por el teatro: "Amo y me encantaría volver con Flor (De la V), ¿se animará? Qué temporadas maravillosas, extraño".

"Me tienen en cuenta con propuestas pero por una decisión muy personal decidí dar un pasito al costado, por el momento estoy alejada", aseguró sobre por qué no acepta regresar al trabajo artístico. Y remarcó al respecto: "Siempre prioricé mi paz mental por eso la decisión de alejarme".

"No me gusta hablar nada. Yo cuando decidí dar un paso al costado es por priorizar mi vida, mi paz y así estoy bien... A la gente no me importa", aseguró Loly Antoniale sobre su actualidad viviendo en el exterior.

"Los rumores decían que esto tiene que ver con que él maneja la carrera de Marc Anthony", le preguntó Pablo Layús por quien es el marido de Loly, Walter Mercuri.

Y ella explicó sin profundizar demasiado sobre lo que se dice de su vida sentimental: "Sí, me he enterado de muchas cosas. Que digan lo que quieran".

Y sobre la presión mediática que sintió años atrás, se sinceró: "Yo creo que el ambiente es muy cruel, no lo hago tan personal. Claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso".