Loly Antoniale dio detalles de su misteriosa vida en Miami y reconoció cómo la afectó la presión mediática

"Me sienta bien Córdoba, estar con mi familia", remarcó Loly. Y dejó en claro su amor por el teatro: "Amo y me encantaría volver con Flor (De la V), ¿se animará? Qué temporadas maravillosas, extraño".

"Me tienen en cuenta con propuestas pero por una decisión muy personal decidí dar un pasito al costado, por el momento estoy alejada", aseguró sobre por qué no acepta regresar al trabajo artístico. Y remarcó al respecto: "Siempre prioricé mi paz mental por eso la decisión de alejarme".

Embed

"No me gusta hablar nada. Yo cuando decidí dar un paso al costado es por priorizar mi vida, mi paz y así estoy bien... A la gente no me importa", aseguró Loly Antoniale sobre su actualidad viviendo en el exterior.

"Los rumores decían que esto tiene que ver con que él maneja la carrera de Marc Anthony", le preguntó Pablo Layús por quien es el marido de Loly, Walter Mercuri.

Y ella explicó sin profundizar demasiado sobre lo que se dice de su vida sentimental: "Sí, me he enterado de muchas cosas. Que digan lo que quieran".

Y sobre la presión mediática que sintió años atrás, se sinceró: "Yo creo que el ambiente es muy cruel, no lo hago tan personal. Claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso".

loly antoniale.jpg

Loly Antoniale cumplió años con un invitado internacional de lujo: el video

Loly Antoniale rehizo su vida en el exterior hace ya varios años y el fin de semana celebró con todo su cumpleaños número 36 con un invitado de lujo.

Tras separarse del periodista Jorge Rial en 2015, la cordobesa optó por alejarse de la exposición mediática y se instaló definitivamente en el exterior.

La modelo cordobesa tuvo su gran noche de festejo de cumpleaños en Miami y estuvieron presentes familiares y amigos más cercanos.

Embed

Sin embargo, llamó la atención que su festejo de cumpleaños contó con la presencia de una estrella internacional del mundo de la música.

Se trata del cantante Marco Antonio Solís quien dijo presente en el festejo de cumpleaños de Loly y cantó ante todos los presentes.

El intérprete de grandes éxitos como Si no te hubieras ido y Donde estará mi primavera, entre otros éxitos, fue el gran animador del festejo de cumpleaños de la ex de Rial.

"18/11 cuanto cariño recibí", expresó en un posteo de Instagram Mariana. La cordobesa compartió varias fotos y videos del lindo momento que pasó al soplar las velitas.