Las fotos que confirmarían que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron

“Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo un anillo de Tiffany. Yo no la iba a subir, pero... Viendo la historia que subió él hoy... Me parece que ya sucedió”, escribió Juariu en una de sus historias.

juariu 1_nico occhiato.jpg

Después subió dos historias una de una foto con un plano general y otra más en detalle en la que se ve a Occhiato en el local de Tiffany comprando un anillo.

juariu 2_nico occhiato.jpg

juariu_nico occhiato 3.jpg

Por último, Vicky Braier publicó otra historia que subió el dueño de Luzu TV en donde se ven varias fotos polaroids, y en una está la balarina mostrando el anillo a cámara.

juariu_nico occhiato 4.jpg

flor jazmin peña 1.jpg

Flor Jazmín Peña reveló el principal problema en su convivencia con Nico Occhiato

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato se muestran cada vez más enamorados y apuestan a una convivencia juntos. Sin embargo, se enfrentaron a ciertas complicaciones en el camino y la bailarina decidió exponer su situación a través de sus redes sociales.

Sucede que ella tiene como mascota a un gato llamado Budín, y el conductor tiene a un perro llamado Carlos. De esta manera, para crear el mejor clima en la casa, la pareja decidió tomar con mucha seriedad el primer encuentro entre ambos.

"Para los que están meta preguntar si Budín y Carlos se conocen, todavía no. Y parte del plan y de la adaptación para que esto sea un proceso lento y no falle en el intento, eso que ven ahí (un sillón pequeño) se lo voy a poner en el balcón donde le da el sol porque le encanta apoyarse ahí", explicó Flor.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato mascotas

A su vez, mostró otro almohadón de gran tamaño y señaló: "Y pedí esta camita que va a ser para Carlos, cuando esté en casa. La idea es dársela a Carlos ahora, que la use varios días, que le deje su olor y volver a traerla a casa para que Budín vaya sintiendo el olor de Carlos".

"Con eso que Budín se vaya amigando con Carlos a medida de que lo conoce por el olor. Después, va a venir un profesional de comportamiento animal y va a estar presente para que, cuando ellos se conozcan, sea lo menos traumático posible", concluyó.