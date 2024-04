Grego Rossello se sumó a Olga y le tiró un filoso palito a Nico Occhiato

grego rosello.jpg

“Lo que dice Grego es que consiguió trabajo en Olga y al final del mensaje escribe ‘voy a trabajar con el mejor equipo de internet’. Quizás, Grego siente que en Luzu no se portaron bien con él y es una manera de responderles o tal vez no se dio cuenta de que esto podía provocar un enojo. Después de esa publicación, se armó revuelo”, agregó Etchegoyen.

Rossello, en su cuenta de Instagram, escribió: “Bueno gente, no me puse de novio con Juli Poggio pero sí conseguí laburo, que no es poca cosa. Nos vemos todos los miércoles en Olga con el mejor equipo de internet. Gracias por el aguante, se agranda el CV y el corazón con estos pasos”.

Migue Granados echó del streaming a una oyente por un comentario repudiable al aire

Una situación insólita se vivió al aire en Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en el Olga. El humorista se molestó con un comentario de una oyente, que usó el término "down" como un insulto, y decidió sacarla del aire.

En humorista recibió llamados del público, que tenían que contar alguna situación conflictiva en ámbitos laborales.

"Siempre fui la empleada problemática por mis derechos laborales. Trabajé en una agencia de autos. Estaba en un período de prueba, me hicieron firmar el contrato y pregunté... ¿Pasan los tres meses, me hacen firmar el nuevo contrato de que quedo efectiva o qué hago de mi vida?", comenzó diciendo una chica que se comunicó con Soñé que volaba.

"El dueño de la agencia porque era una franquicia me respondió 'nunca me preguntaron eso, así que no sabría decirte'. Y yo ahí le respondí 'y qué onda ustedes, contratan a todos downs que nadie pregunta'", remató la joven.

Migue Granados no ocultó su repudio ante el comentario repudiable. "Te tendrían que haber echado antes por pelotuda. Hasta luego... no se habla así", sentenció el conductor.