Las fotos y el video del soñado baby shower de Magui Bravi en el que reveló el nombre de su hijo

"El dress code: blanco para mí, y todas ellas llevaban colores tierra. Y como ya les había contado va a ser un varón y hoy revelamos el nombre: Galileo", reveló.

magui bravi baby shower 3.jpg

"Comimos cositas ricas y tuvimos un momento ritual donde nos conectamos mucho con la naturaleza y una chamana nos acompañó y guió y sacó una carta para el bebito: el sol. ¡Fue muy hermoso!", detalló.

Por último, Magui contó qué le regalaron sus amigas: "Yo les había contado que quería armarle a Galo una biblioteca montesori, y cada una de ellas me regaló un librito. ¡El mejor regalo del mundo!"

magui bravi baby shower 2.jpg

magui bravi baby shower.jpg

En el quinto mes de embarazo, Magui Bravi reveló el sexo de su primer bebé

La bailarina, Magui Bravi, está embarazada de cinco meses. Y muy ansiosa por la llegada de su primer bebé junto a Ocatvio Cattaneo, reveló una de las noticias más esperadas en medio de la dulce espera.

Durante la tarde, la joven estuvo de visita en Cortá por Lozano (Telefe), y en primer lugar se sinceró acerca de un delicado momento en lo que fue su búsqueda de ser mamá. “Teníamos muchas ganas, y la verdad no lo estábamos buscando y yo pensé que me iba a costar mucho. Hace un tiempo hice un tratamiento de fertilidad, congelé, y en ese momento me dijeron que tenía poca reserva ovárica y que no debía dilatar mucho la maternidad. Para mi fue bastante shockeante porque yo quería esperar unos años más”, confesó.

Magui Bravi

Finalmente, luego de una charla distendida y a través de un juego muy divertido con el panel, reveló que sería mamá de un varón. "Con todo este azul les cuento al fin que es un varón. Recién salidos del programa, Vero y los chicos lo adivinaron de toque", escribió en un posteo al terminar la grabación.

En ese sentido, durante la entrevista también le consultaron acerca de posibles nombres y ella comentó: “Todavía no tenemos, estamos ahí discutiendo. Hay uno muy exótico y otro un poquito más tradicional, pero largos los dos. Y quiero que tenga mi apellido también".