Las fotos y firme gesto de Tini Stoessel ante los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul

En las últimas horas, la cantante compartió una serie de fotos de sus vacaciones con amigas donde se la ve muy relajada, tomando agua de coco, y usando una sensual microbikini.

tini stoessel vacaciones 2.jpg

En el posteo en Instagram utilizó una serie de emojis de verano, diversión y relax para reflejar su estado de ánimo y con sus manos indicó con su gesto que la estaba pasando bárbaro.

En una de las postales, sumergidas en la pileta, Tini y sus amigas hicieron topless, dando muestras de lo bien que la pasan juntas.

Lo concreto es que en medio de los rumores de una reconciliación con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel disfruta a pleno de unas vacaciones a puro sol y calor con amigas.

tini stoessel vacaciones.jpg

tini stoessel vacaciones 1.jpg

tini stoessel vacaciones gesto.jpg

Se conocieron los detalles de la navidad de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Luego de las versiones que señalan que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pasaron navidad juntos, Yanina Latorre reveló en LAM, América Tv, los últimos detalles del vínculo entre ambos y desmintió dicha versión.

“De Paul no pasó la navidad con Tini, esa foto que subieron de una pared roja con un chico, en realidad no es el mejor amigo de Fran Stoessel. Porque ahora todos son los amigos, pero Fran trabaja para él, hacen eventos, ponen restaurantes. Y a su vez, cómo vive en Madrid es amigo de Rodrigo. Porque hay un punto donde ya tienen como un círculo mezclado”, explicó la panelista.

En cuanto al festejo de Tini, amplió: "Tini, Francisco y los Stoessel, pasaron navidad en su casa de San Isidro con familia, amigos pero no estaba Rodrigo De Paul. Le pregunté a Mariana (mamá de Tini) 'che volvieron' y me dice: 'mirá, si volvieron a mi tampoco me lo contaron'".

En ese sentido, también dio detalle importante acerca de su vínculo general y expresó: "Por ahí se están mensajeando y ni se lo contaron a los padres, pero hasta ahora que están en suelo argentino, no se vieron desde que cortaron”.