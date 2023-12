Se conocieron los detalles de la navidad de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En cuanto al festejo de Tini, amplió: "Tini, Francisco y los Stoessel, pasaron navidad en su casa de San Isidro con familia, amigos pero no estaba Rodrigo De Paul. Le pregunté a Mariana (mamá de Tini) 'che volvieron' y me dice: 'mirá, si volvieron a mi tampoco me lo contaron'".

En ese sentido, también dio detalle importante acerca de su vínculo general y expresó: "Por ahí se están mensajeando y ni se lo contaron a los padres, pero hasta ahora que están en suelo argentino, no se vieron desde que cortaron”.

Embed

El jugado look de Rodrigo de Paul imitando a Tini Stoessel que alimenta los rumores de reconciliación

A pesar de que allá por el mes de agosto Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaban su separación a través de Twitter y desde entonces no volvieron a mostrarse juntos, son varias las señales virtuales que desde hace algunas semanas encendieron las versiones de reconciliación.

Una de ellas fue que de un día para el otro, ambos aparecieron teñidos de rubio platinado por ejemplo.

Tini Stoessel trenzas.jpg

En tanto, la nueva coincidencia entre la cantante y el futbolista otra vez tiene que ver con el estilismo. Fue desde el noticiero Arriba Argentinos (El Trece), donde mostraron que De Paul se hizo las mismas trencitas que actualmente luce Tini en su cabellera.

Rodrigo de Paul con trencitas y extensiones.jpg

"Este es el nuevo look de Rodrigo de Paul, con trenzas. Así apareció en el entrenamiento del Atlético de Madrid", anunció el periodista Pablo Gravellone frente a las imágenes de Rodrigo de Paul, mientras una de sus compañeras reveló que esas trenzas "no están hechas con su propio pelo. Lo tiene que tener un poquito más largo y él lo tiene corto", y sentenció que "Son extensiones".