Revelan picantes detalles del encuentro secreto de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul antes de Navidad

Asimismo, agregó que “ellos nunca se han separado y están en una relación. Tini puede entrar cuando quiera a la casa de él", y sobre el encuentro romántico detalló que "a ella la pasaron a buscar el día jueves y la llevaron directo al domicilio del jugador. La pasó a buscar una furgoneta con cristales pintados de negro y ahí cenaron... También hicieron lo que tenían que hacer”.

Y como para sumar más datos puntuales sobre la cita, el periodista español agregó que Tini y Rodrigo “se reunieron pasadas las 21 horas y estuvieron un rato largo", para remarcar contundente que "ellos decidieron terminar la relación por la gente que los volvía locos, pero siempre se siguieron viendo”.

Se conocieron los detalles de la navidad de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Luego de las versiones que señalan que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pasaron navidad juntos, Yanina Latorre reveló en LAM (América) los últimos detalles del vínculo entre ambos y desmintió dicha versión.

“De Paul no pasó la navidad con Tini, esa foto que subieron de una pared roja con un chico, en realidad no es el mejor amigo de Fran Stoessel. Porque ahora todos son los amigos, pero Fran trabaja para él, hacen eventos, ponen restaurantes. Y a su vez, cómo vive en Madrid es amigo de Rodrigo. Porque hay un punto donde ya tienen como un círculo mezclado”, explicó la panelista.

En cuanto al festejo de Tini, amplió: "Tini, Francisco y los Stoessel, pasaron navidad en su casa de San Isidro con familia, amigos pero no estaba Rodrigo De Paul. Le pregunté a Mariana (mamá de Tini) 'che volvieron' y me dice: 'mirá, si volvieron a mi tampoco me lo contaron'".

En ese sentido, también dio detalle importante acerca de su vínculo general y expresó: "Por ahí se están mensajeando y ni se lo contaron a los padres, pero hasta ahora que están en suelo argentino, no se vieron desde que cortaron”.