Marcelo Tinelli confirmó la fecha de casamiento de Cande y Coti Sorokin

“Les mando un beso gigante a los dos. El 24 de febrero se casa mi primera hija (sic), estoy emocionado con eso”, agregó un tanto movilizado.

Y además Marcelo Tinelli aclaró que la boda no será en Punta del Este como estuvo anunciado en un primer momento sino será en Buenos Aires.

"El jurado está todo invitado”, agregó el conductor sobre el evento. Y ahí Pampita preguntó: “¿Estamos invitados?”. “Eso me dijo. No sé si llegaron a hacer las invitaciones”, contestó el conductor, mientras la jurado pidió por “una mesita en el fondo” para ir al evento.

“Yo no me quiero meter mucho con el tema de los invitados porque me dice ‘Papá sos un pesado. ¡Basta! ¡Es mi casamiento, no es tu casamiento!’. Y tiene razón”, cerró Marcelo Tinelli.

La angustia de Lourdes Sánchez al sufrir un desgarro en la pista del Bailando 2023

El lunes Lourdes Sánchez abrió la pista del Bailando 2023, América TV, con un increíble cuarteto pero al finalizar la coreografía no pudo contener las lágrimas por un fuerte dolor en su cuerpo.

"Parece ser que Lourdes se acaba de lesionar, no lo sabe pero está dolorida, ¿Qué pasó?”, deslizó Marcelo Tinelli y la participante aseguró: “En el primer truco te juro que pensé que no iba a seguir".

"Yo siento que me desgarré, me duele mucho, lo sentí así cuando estaba bailando y pensé, porque le dije a Nico, pensé que te abandonaba. Un dolor muy feo y ahora que me estoy enfriando lo siento más”, amplió.

La bailarina especificó que la lesión la sentía el psoas, la cavidad abdominal delante del hueso pubiano. "Lo sentí así cuando estaba bailando y le dije a Nico: 'pensé que te abandonaba'. Un dolor muy feo y ahora que me estoy enfriando lo siento más", confesó.