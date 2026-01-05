Las impactantes fotos y el duro relato de Miriam Lanzoni sobre el drama de salud que vivió: "Me dolía mirarme"

Y detalló: "Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así, noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film, suspender proyectos de trabajo porque no había como disimular todo mi cuerpo y mi rostro asi, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía".

Embed

"Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha! ¿Y saben que? Hoy es lo que más agradezco de este 2025! Por eso lo quiero compartir con ustedes. Las mejores oportunidades vienen dizfrazadas de ogros que asustan", remarcó con valentía Lanzoni.

Y comentó de su conexión clave con la fe: "Me puso de rodillas ante Dios, me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz, me regalò auto conocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable. Me hizo re confirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy y he construido no se viene abajo por unas manchas ni por nada!".

"Porque además mi tipo de psoriasis tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue re aprender muchas cosas fabulosas. De no haber sido así, me hubiese resistido como lo venía haciendo. A los cabeza dura como yo, a veces nos toca terapia de choque extremo, y lo celebro y agradezco con el alma", precisó Miriam Lanzoni.

Y cerró agradeciendo a la médica que la sostuvo en todo el proceso: "Un capítulo aparte para mi doctora, que no solo me acompañó con los mejores tratamientos, complementos, etc para curarla, sino por su humanidad y amor. Sos lo máximo. Te conocí para cuidar mi estética, y sos la guardiana de salud, y me haces mejor persona! Crack número uno!".

miriam lanzoni posteo drama psoriasis

Qué es la psoriasis

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, de origen autoinmune, que acelera el crecimiento de las células cutáneas, provocando su acumulación en la superficie y formando placas rojas, engrosadas y cubiertas de escamas plateadas, que pueden causar picazón y dolor, afectando comúnmente codos, rodillas, cuero cabelludo y espalda, y puede extenderse a uñas y articulaciones. No es contagiosa y tiene causas genéticas, inmunitarias y ambientales, con tratamientos que controlan los brotes y mejoran la calidad de vida.