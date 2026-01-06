Christian Petersen cumplió un mes internado y lucha por su vida tras ser trasladado a Buenos Aires

Y se indicó: "El Hospital Alemán reafirma que preserva en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisones sobre su evolución clínica".

Lo cierto es que el reconocido cocinero lleva un mes internado y el doctor Guillermo Capuya habló en el programa La mañana con Moria (El Trece) sobre el concepto de falla muliorgánica que atravesó Christian Petersen.

“El concepto de falla multiorgánica no es una enfermedad en sí misma, sino una cascada de eventos que se da a partir de dos problemas. Uno tiene una mayor demanda de oxígeno por el ejercicio, pero en la altura el oxígeno disponible baja. Entonces hay una doble demanda”, destacó el médico.

Y planteó sobre las arritmias más frecuentes en estos casos: “Puede ser crónica o aguda, y hay personas que no saben que la tienen hasta que se detecta al tomar el pulso. Esos coágulos pueden provocar infartos en distintos órganos y, en casos extremos, muerte súbita”.

“Es un cuadro gravísimo. Fallan los riñones, puede fallar el hígado, el corazón, el cerebro. Cuando se afectan dos o más órganos vitales, hablamos de falla multiorgánica”, argumentó sobre la complejidad que presentan este tipo de cuadros en general.

christian petersen

Cómo fue el operativo traslado de Christian Petersen a Buenos Aires

Luego de permanecer más de diez días internado en una clínica de San Martín de los Andes, Christian Petersen fue derivado en los últimos días de diciembre al Hospital Alemán ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El traslado del reconocido chef de 56 años se concretó mediante un avión sanitario, bajo estrictas medidas médicas y con seguimiento permanente durante todo el vuelo.

Según se supo, la decisión de derivarlo a Buenos Aires respondió a la necesidad de continuar el tratamiento en un centro de mayor complejidad, con acceso a equipos interdisciplinarios y estudios específicos.

Una vez arribado al Hospital Alemán, Petersen fue sometido a una evaluación clínica integral. El centro de salud informó que el paciente ingresó en condición estable, lo que permitió avanzar con controles de rutina y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución.

En tanto, su esposa Sofía Zelaschi y el resto de su familia mantiene un total silencio en los medios a la espera de la recuperación del chef.