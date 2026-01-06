Christian Petersen recibió el alta médica y dio detalles de su complicada situación: "Me salvaron la vida"

En ese contexto, Petersen destacó el rol fundamental de quienes lo asistieron en los primeros momentos y no dudó en expresar su agradecimiento. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, afirmó con contundencia.

Sobre lo que recuerda del episodio, el cocinero fue sincero y escueto. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, reveló, dejando en claro que aún hay partes del momento que no logra reconstruir del todo.

Por último, Petersen remarcó que estaba físicamente preparado para realizar la travesía y que todo se llevó adelante bajo supervisión profesional. “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, explicó.

Con alivio y prudencia, el chef cerró con un mensaje optimista, aunque sin apurar conclusiones. “Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó.

Qué decía el último parte médico de Christian Petersen tras recibir el alta

El último parte médico oficial había sido emitido el pasado 2 de enero por el Hospital Alemán. En ese comunicado, la institución informó que “el paciente C. P. continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario”, detallando el seguimiento permanente de su estado de salud.

En ese mismo texto, el hospital precisó que “al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo”, un dato clave que en su momento llevó alivio al entorno del chef y a sus seguidores.

Por último, el comunicado remarcó que “el Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica”, cerrando así el último parte oficial antes de que Petersen recibiera el alta y continuara su recuperación en su hogar.