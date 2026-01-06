Christian Petersen recibió el alta médica y dio detalles de su complicada situación: "Me salvaron la vida"
Luego de estar internado durante un mes, el cocinero rompió el silencio, contó cómo atraviesa su recuperación y reveló cuándo podría haber certezas sobre lo que le ocurrió. Conocé, en detalle, que es lo que dijo.
6 ene 2026, 17:04
Tras un mes de extrema preocupación,Christian Petersen rompió el silencio luego de atravesar una situación límite que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y la gastronomía. El reconocido cocinero recibió el alta médica y regresó a su casa, aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo que explique la descompensación que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín.
Si bien su estado de salud evoluciona favorablemente, el episodio continúa rodeado de incertidumbre. Petersen evitó dar precisiones sobre lo ocurrido y dejó en claro que aún restan estudios clave para conocer qué fue lo que desencadenó el cuadro que lo obligó a ser internado de urgencia.
En diálogo con Mitre Live, el chef explicó que los médicos continúan investigando el origen del problema. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó con cautela.
Además, adelantó que habrá que esperar algunos días más para tener respuestas concretas. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, aseguró, bajando el tono a las versiones que circularon en los últimos días sobre su estado de salud.
En ese contexto, Petersen destacó el rol fundamental de quienes lo asistieron en los primeros momentos y no dudó en expresar su agradecimiento. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, afirmó con contundencia.
Sobre lo que recuerda del episodio, el cocinero fue sincero y escueto. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, reveló, dejando en claro que aún hay partes del momento que no logra reconstruir del todo.
Por último, Petersen remarcó que estaba físicamente preparado para realizar la travesía y que todo se llevó adelante bajo supervisión profesional. “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, explicó.
Con alivio y prudencia, el chef cerró con un mensaje optimista, aunque sin apurar conclusiones. “Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó.
Qué decía el último parte médico de Christian Petersen tras recibir el alta
Luego de recibir el alta médica, Christian Petersen habló por primera vez y llevó tranquilidad, aunque dejó en claro que el episodio que atravesó sigue siendo un misterio. “Me salvaron la vida”, aseguró el chef al referirse al cuadro crítico que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín y que derivó en una internación de urgencia que se extendió durante varias semanas.
El último parte médico oficial había sido emitido el pasado 2 de enero por el Hospital Alemán. En ese comunicado, la institución informó que “el paciente C. P. continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario”, detallando el seguimiento permanente de su estado de salud.
En ese mismo texto, el hospital precisó que “al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo”, un dato clave que en su momento llevó alivio al entorno del chef y a sus seguidores.
Por último, el comunicado remarcó que “el Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica”, cerrando así el último parte oficial antes de que Petersen recibiera el alta y continuara su recuperación en su hogar.