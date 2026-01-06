Sabrina Rojas fue tajante ante los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Nada me sorprende"

En ese momento, Quiroz recordó una frase que ella misma había dicho tiempo atrás: "Un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés". Sabrina, fiel a su estilo, cerró con ironía: "Las vueltas de la vida, viste. ¿Qué querés que te diga?".

De esta manera, Rojas dejó en claro que no piensa involucrarse en la polémica que rodea a su ex, aunque sus declaraciones volvieron a dar que hablar.

Qué dice el fuerte audio que acreditaría la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Tras la separación de Flor Vigna, Luciano Castro y Griselda Siciliani comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos y terminaron confirmando su relación en 2024.

Sin embargo, en el ciclo Puro Show (El Trece) se difundió una versión que lo involucra en una supuesta infidelidad ocurrida durante noviembre, cuando el actor viajó a España por compromisos laborales.

Según contaron en el programa, Castro habría conocido en un restaurante madrileño a una joven de 28 años que lo llamó la atención. Se acercaron a conversar y, desde entonces, ella recibió mensajes constantes de parte del actor, hasta que Siciliani viajó a Madrid para reencontrarse con él.

"El actor Luciano Castro le está siendo muy infiel a su novia, qué mala suerte tuviste Luciano", lanzó Fernanda Iglesias al dar inicio a la información.

La panelista detalló: “Resulta que en noviembre él se fue a España a hacer teatro. Primero se va solo y un día se va a comer a un barcito de Madrid y ve a una chica preciosa de 28 años. ¿Qué hace? Se la empieza a chamullar". Y agregó: "A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".

Iglesias subrayó la insistencia del actor en continuar el contacto: "Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla".

Luego, la periodista relató el plan que habría ideado Castro para evitar que Siciliani se cruzara con la joven: "Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda".

Iglesias sumó más detalles: "La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque festeja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".

Por último, mostraron uno de los audios que Castro habría enviado a la joven española, donde se lo escucha proponiéndole un encuentro: "Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada. Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos".