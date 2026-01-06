La intimidad de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: las fotos

lali esposito pedro rosemblat vacaciones en brasil

Lali Espósito compartió varias fotos disfrutando del calor luciendo bikini colorida, anteojos de sol oscuros, gorro playero y muy relajada en compañía de Pedro Rosemblat.

En el plano artístico la cantante viene de agotar en apenas unos unos minutos su primer show en el estadio de River Plate para el sábado 6 de junio y agregó otra fecha para el domingo 7, luego de llenar en cinco oportunidades el estadio de Vélez Sarsfield.

"¡Ay Dios, gracias!. Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público (se ríe). Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es esto? Yo con estos pelitos y ustedes agotando un River. ¡Vamos por el segundo!", dijo Lali Espósito entre lágrimas desde sus vacaciones en un video al enterarse del sold out para la primera función en tiempo récord.

Las fotos de las divertidas vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en las playas de Brasil.

Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de crisis con Lali Espósito con un contundente video

En el mes de diciembre se mencionó que Pedro Rosemblat no había asistido al lanzamiento oficial de “Lali: la que le gana al tiempo”, el documental que Netflix presentó sobre Lali Espósito, en un gesto que muchos interpretaron como una señal de distancia entre los dos.

Desde sus historias de Instagram, el conductor decidió tomar la palabra y expresó con un tono solemne: "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas".

Durante unos segundos, esa frase pareció confirmar la noticia que muchos daban por hecha. Sin embargo, de inmediato dejó en claro que se trataba de una broma.

Al ampliar el plano, mostró a Lali sentada a su lado, tomando mate, y agregó entre risas: "Esta pareja está muerta... muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".

La cantante no pudo contener la carcajada, sellando así la desmentida de los rumores de una crisis y confirmando que la relación continúa firme como el primer día.

Ambos demostraron que siguen acompañándose en sus proyectos, como en este caso, donde Lali aprovechó la ocasión para sumarse a la promoción del festival que Pedro prepara con su equipo de streaming.