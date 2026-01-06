El desgarrador descargo de Romina Gaetani tras la denuncia contra su exnovio: "Estoy rota..."

Embed

“Estoy muy rota, muy en carne viva”, remarcó angustiada en el trama final del audio que difundió el programa de las noches de América TV. Horas antes, el representante legal de la actriz, Ignacio Trimarco, había aclarado qué pasó la noche que Romina discutió con su pareja, ya en vías de separación.

En primer lugar dejó en claro que Romina "está contenida por su familia", así como también señaló que recibió la atención médica necesaria tras el lamentable episodio. “Inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve. Ahora está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola”, explicó el letrado.

Y luego de revelar que fue una amiga la que llamó al 911 para que socorrieran a la actriz, admitiendo que todo ocurrió cuando Romina se presentó en la casa de su ex, Trimarco concluyó señalando que aún la actriz “está en una situación de shock porque es una pareja con la que todavía estaba en un vínculo. Es un choque emocional muy fuerte”.

Qué pasó entre Romina Gaetani y su expareja la noche que la actriz terminó denunciándolo

La causa judicial que involucra a Romina Gaetani por violencia de género tuvo en las últimas horas un giro determinante con la difusión del testimonio completo que la actriz brindó ante la policía. En ese documento oficial, la intérprete reconstruyó con crudeza el episodio que denunció contra su expareja, Luis Cavanagh, y dejó asentado el profundo temor que sintió durante una situación que describió como límite y angustiante.

El contenido de la declaración fue dado a conocer este martes por la tarde en el programa DDM (América TV), luego de que el periodista Mariano Yezze accediera al escrito incorporado a la causa. Allí, Gaetani relató paso a paso cómo se desencadenó el conflicto y cuál fue el clima previo a la agresión, marcado por escenas de control, reproches y tensión creciente. “Llegué a la casa de mi novio, me agarró el teléfono, lo revisa, encuentra cosas viejas y me empieza a reclamar”, expresó la actriz en su testimonio.

El episodio ocurrió en la vivienda de Cavanagh, situada dentro del Tortugas Country Club. Según el acta policial, la intervención de las autoridades se produjo tras un llamado que alertaba sobre un “conflicto familiar” en el lugar. Hasta ese momento, siempre de acuerdo a lo consignado en el documento, la relación entre ambos había tenido discusiones verbales, pero no se habían registrado antecedentes de violencia física.

No obstante, la situación escaló de manera abrupta. En su declaración, Romina Gaetani aseguró que fue zamarreada, golpeada y agredida verbalmente en un contexto atravesado por los celos. La violencia del momento tuvo un impacto inmediato en su estado físico y emocional. En el escrito judicial se deja constancia de que “inicia una situación de conflicto, se siente descompensada y con dolores”, lo que motivó la intervención médica.

El relato oficial también detalla lo ocurrido luego del ataque. “Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que trasladó a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, señala textualmente el acta. Durante ese proceso, la actriz estuvo acompañada por una amiga que presenció parte de los hechos y que será incorporada como testigo en la investigación.

Los exámenes médicos realizados posteriormente confirmaron la existencia de lesiones leves compatibles con un caso de violencia de género agravado por el vínculo. El parte médico enumera “escoriaciones en el dorsal izquierdo, el antebrazo derecho y la cadera, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha”.

Este martes 6 de enero, Gaetani deberá presentarse nuevamente ante la Justicia para ratificar formalmente la denuncia. Lo hará junto a su abogado, Ignacio Trimarco, en un centro de asistencia a la víctima, mientras la investigación avanza y se evalúa la situación procesal de su expareja. En ese marco, las próximas horas resultan decisivas para el rumbo judicial de la causa.