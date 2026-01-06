Escándalo en los 15 de Allegra Cubero: el festejo lejos de su papá Fabián Cubero y la interna familiar

Pero eso no fue todo. Mica también dejó una frase que generó fuerte repercusión al referirse a su vínculo con la modelo: “Hace ocho años que estoy con Fabián, por supuesto que sé quién es ella, pero porque tengo respeto a sus hijas, yo me lo quedo para mí. Tuve bastantes mensajes de parte de ella, que lo cuente, ya que le gusta exponer, no voy a decir nada más”, cerró.

Mientras tanto, Fabián Cubero vivió el cumpleaños de su hija desde Cariló, donde se encuentra junto a Mica Viciconte y el pequeño Luca. En la tarde del 6 de enero, el exfutbolista de Vélez decidió saludar a Allegra a la distancia con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, acompañado por una selección de fotos.

“Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siendo siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés. Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón”, escribió Cubero, dejando en claro que, aunque no estuvo presente físicamente, quiso hacerse sentir en una fecha tan importante.

Así, entre cenas glamorosas, mensajes cruzados y saludos a la distancia, Allegra Cubero celebró sus 15 años envuelta en una historia que volvió a exponer las tensiones de una familia que, cada vez que hay una fecha clave, queda en el centro de la escena mediática.

Qué le dicen a Nicole Neumann por no mostrar la cara de su bebé

En gran parte de las fotos que Nicole Neumann comparte en redes sociales junto a su hijo Cruz, los comentarios de los usuarios son numerosos. Tal como reconoció la propia modelo, hay tanto mensajes positivos como críticas.

En una de las fotos en las que el bebé aparece junto a Manu Urcera, se alcanza a observar apenas parte de su perfil, aunque su rostro permanece cuidadosamente resguardado con un corazón marrón, en línea con la decisión de Nicole, los comentarios explotaron.

“Amo que respetes la privacidad de los menores. Las viejas chusmas que están al pedo, que le busquen un sentido a su vida”, le escribió una, bancando la decisión.

Otro, expectante por ver al bebé, se indignó: “¿Por qué le tapás la cara a tu hijo? La verdad, no entiendo, ni que fuera el hijo del sultán Lulemai”.

“Yo no sé para qué subís fotos del pibe si le vas a tapar la cara”; “¿Hasta cuándo lo tapás?”; “Adoramos a Marley, que nos muestra a Milenka y la disfrutamos”, la cuestionaron fuertemente.

Hasta el momento, todo indica que no piensa torcer el brazo y mantiene una postura clara: si no hay necesidad, ¿por qué hacerlo?