Filtran un fuerte audio que acreditaría la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

“Resulta que en noviembre él se fue a España a hacer teatro. Primero se va solo y un día se va a comer a un barcito de Madrid y ve a una chica preciosa de 28 años. ¿Qué hace? Se la empieza a chamullar", continuó la panelista.

"A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos", siguió su relato.

Iglesias remarcó de la insistencia de Luciano Castro en volver a ver a la joven: "Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla".

Luego comentó el plan que ideó el actor para que no se cruce Griselda Siciliani con la chica en cuestión: "Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.

Ahí la panelista remarcó: "La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".

luciano castro grielda siciliani

El audio que compromete a Luciano Castro en una supuesta infidelidad a Griselda Siciliani

Para el final del relato, llegó el momento donde se reveló uno de los audios que le envió Luciano Castro a la joven en cuestión donde le proponían verse en España.

"Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada.Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos", le decía el actor a la española con ganas de encontrarse.

¿Qué dirá Griselda Siciliani?