El importante anuncio de Maxi López sobre su familia tras regresar a la Argentina: "Van a..."

Qué dijo Daniela Christiansson tras el regreso de Maxi López a la Argentina

Tras ser parte de un momento único junto a Daniela Christiansson, que fue el nacimiento de su segundo hijo con la modelo, Maxi López debió regresar rápidamente a la Argentina para retomar sus compromisos profesionales, que incluyen las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y su participación en el streaming de OLGA.

A pesar de la distancia, la modelo sueca —mamá de Elle y ahora también de Lando— no dejó pasar la oportunidad de expresar públicamente su cariño y emoción. En sus historias de Instagram, compartió un gesto que enterneció a sus seguidores: una foto inédita de los primeros tiempos junto a López.

Sobre esa imagen, tomada hace varios años y en la que ambos aparecen sonrientes, Daniela escribió: "Amour de ma vie", dejando en evidencia la emoción que atraviesa en esta nueva etapa de su vida familiar.

"Cómo te extrañamos", pero la demostración de afecto no quedó ahí. También compartió otra historia, mostrando una captura de pantalla de la entrevista que Marley les realizó en Por el mundo (Telefe), acompañándola con un emoji de corazón rojo y la frase:

Con estas publicaciones, Christiansson dejó claro que, aunque la pareja se encuentra temporalmente separada por motivos laborales, su vínculo con López sigue siendo fuerte y pleno, marcado por la llegada de su segundo hijo y por pequeños gestos de amor que hablan por sí mismos.

