Maxi López ya se encuentra nuevamente en la Argentina para reincorporarse a sus compromisos laborales en MasterChef Celebrity y su debut en el stream con OLGA, de temporada en Mar del Plata.
6 ene 2026, 22:12
El importante anuncio de Maxi López sobre su familia tras regresar a la Argentina: "Van a..."
Tras el nacimiento de Lando, ocurrido el 31 de diciembre, Maxi López tomó una decisión tan necesaria como dolorosa: regresar a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales. El exfutbolista volvió al país para retomar su participación en MasterChef Celebrity(Telefe) y en el canal de streaming OLGA, dejando atrás a su familia en Suiza apenas días después de la llegada del bebé.
En una entrevista con SQP(América), Maxi habló sin vueltas sobre la angustia que le generó separarse de los suyos en un momento tan especial. Pero, de igual modo, admitió que es una situación que conoce bien. Claro, cuando era futbolista estuvo acostumbrado a asumir compromisos lejos de su entorno familiar, algo que hoy vuelve a repetirse, pero desde otro lugar profesional.
En ese marco, López explicó cómo atraviesa este momento de distancia y adaptación, poniendo el foco en la organización familiar y en el esfuerzo compartido que implica su regreso laboral a la Argentina. “Me adapto, vengo a trabajar, cumplo el papel, los compromisos que he tomado. En familia se trabaja en equipo”, expresó, dejando en claro que la decisión fue consensuada y acompañada por su entorno más cercano.
“Mi familia va a venir para Argentina. Yo quiero que Lando viaje cuando ya tenga las vacunas, que para mí es importante porque es un viaje bastante largo”, anunció, en principio, la visita de Daniela Christiansson junto a Elle y el bebé, pero remarcando que la prioridad sigue siendo el bienestar del recién nacido.
Qué dijo Daniela Christiansson tras el regreso de Maxi López a la Argentina
Tras ser parte de un momento único junto a Daniela Christiansson, que fue el nacimiento de su segundo hijo con la modelo, Maxi López debió regresar rápidamente a la Argentina para retomar sus compromisos profesionales, que incluyen las grabaciones de MasterChef Celebrity(Telefe) y su participación en el streaming de OLGA.
A pesar de la distancia, la modelo sueca —mamá de Elle y ahora también de Lando— no dejó pasar la oportunidad de expresar públicamente su cariño y emoción. En sus historias de Instagram, compartió un gesto que enterneció a sus seguidores: una foto inédita de los primeros tiempos junto a López.
Sobre esa imagen, tomada hace varios años y en la que ambos aparecen sonrientes, Daniela escribió:"Amour de ma vie", dejando en evidencia la emoción que atraviesa en esta nueva etapa de su vida familiar.
"Cómo te extrañamos", pero la demostración de afecto no quedó ahí. También compartió otra historia, mostrando una captura de pantalla de la entrevista que Marley les realizó en Por el mundo (Telefe), acompañándola con un emoji de corazón rojo y la frase:
Con estas publicaciones, Christiansson dejó claro que, aunque la pareja se encuentra temporalmente separada por motivos laborales, su vínculo con López sigue siendo fuerte y pleno, marcado por la llegada de su segundo hijo y por pequeños gestos de amor que hablan por sí mismos.