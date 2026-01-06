Se filtró el itinerario del exclusivo cumpleaños de Juli Poggio y estallaron las redes
Un mensaje de WhatsApp que la propia Juli Poggio compartió en Instagram dejó al descubierto cada detalle de su festejo y genero miles de comentarios en redes sociales. Enterate todos los detalles.
6 ene 2026
Juli Poggio volvió a marcar agenda en redes sociales y esta vez no fue por un look ni por un video viral. La influencer quedó en el centro de la escena luego de que se conociera el itinerario completo de su cumpleaños, una celebración que se extenderá durante tres días y que incluye propuestas exclusivas, fiestas y experiencias de alto nivel en Villa Carlos Paz.
Todo salió a la luz cuando la propia Juli compartió en sus historias de Instagram una captura de un mensaje de WhatsApp enviado a sus invitados. El texto, lejos de ser informal, mostraba un cronograma detallado que dejó en claro que el festejo fue pensado al milímetro y sin escatimar en planes.
El cumpleaños arranca el jueves 8 con una experiencia de lujo: un catamarán privado reservado solo para su círculo íntimo durante la tarde. La jornada continúa con un after beach en el parador Zebra, ideal para ver el atardecer entre tragos y música, y cierra pasada la medianoche con una cena especial en el hotel, momento elegido para soplar las velitas.
La fiesta sigue el viernes 9, con un plan más relajado durante el día que incluye asado y pileta en la terraza del edificio donde vive la influencer. Por la noche, el grupo tiene cita obligada en el teatro para ver Cortocircuito, la obra en la que Poggio participa como actriz. Pero la noche no termina ahí: después de la función, una combi los traslada directo a La Fábrica, donde la consigna es bailar hasta el amanecer.
El gran cierre llega el sábado 10 con una propuesta que terminó de sorprender a todos. Desde las 14 horas, los invitados disfrutarán de un parque acuático cerrado exclusivamente para Juli en Laguna Azul, con almuerzo y bebidas incluidas, cervezas mediante, para despedir el cumpleaños a pura diversión.
Al final del mensaje, Poggio dejó algunas recomendaciones con su clásico tono relajado: llevar malla, mucha energía y, entre risas, también algún regalo. El texto cerró con un afectuoso “Los amo”. Como era de esperarse, la captura se viralizó en minutos y volvió a confirmar que, incluso cuando se trata de su cumpleaños, Juli Poggio sabe cómo convertir cada detalle en un verdadero evento mediático.
Cuál es el nuevo emprendimiento familiar que inauguró Julieta Poggio
La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, compartió en las redes sociales imágenes de Raíza, el café temático que abrió a principios de diciembre en la zona de Pilar junto a su familia. La apertura del local despertó una notable repercusión entre sus seguidores, que celebraron su nueva faceta como emprendedora.
Según contó Poggio, la idea del vivero café fue tomando forma de manera progresiva, a partir de la necesidad de crear un espacio que combinara naturaleza, calidez y una estética cuidada.
"¿Qué les parece mi nuevo negocio hecho con el mayor amor para todos ustedes? ¿Van a ir a conocerlo y tomar mi café de Hello Kitty?", adelantaba antes de la apertura oficial la actriz con mucho entusiasmo.
Y en otro adelanto explicó al respecto: "Les voy a hacer un mini spoil del proceso del armado del vivero café. La entrada de Raiza tenía que ser super icónica. En mi familia somos de la película Avatar, por eso creamos esta entrada inspirada en Pandora".
Raíza se presenta como un lugar rodeado de plantas y tranquilidad, pensado tanto para quienes prefieran sentarse a disfrutar al aire libre como para quienes opten por el servicio takeaway.
"Entonces, entrás por acá y ya te vas a encontrar con toda la naturaleza y calidez que va a tener Raiza. Además de este piso que también fue 100% artesanal. Quedó increíble. ¿Qué les parece?", finalizó Julieta en su nueva faceta empresarial.