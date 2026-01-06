Se filtró el itinerario del exclusivo cumpleaños de Juli Poggio y estallaron las redes

El gran cierre llega el sábado 10 con una propuesta que terminó de sorprender a todos. Desde las 14 horas, los invitados disfrutarán de un parque acuático cerrado exclusivamente para Juli en Laguna Azul, con almuerzo y bebidas incluidas, cervezas mediante, para despedir el cumpleaños a pura diversión.

Al final del mensaje, Poggio dejó algunas recomendaciones con su clásico tono relajado: llevar malla, mucha energía y, entre risas, también algún regalo. El texto cerró con un afectuoso “Los amo”. Como era de esperarse, la captura se viralizó en minutos y volvió a confirmar que, incluso cuando se trata de su cumpleaños, Juli Poggio sabe cómo convertir cada detalle en un verdadero evento mediático.

Cuál es el nuevo emprendimiento familiar que inauguró Julieta Poggio

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, compartió en las redes sociales imágenes de Raíza, el café temático que abrió a principios de diciembre en la zona de Pilar junto a su familia. La apertura del local despertó una notable repercusión entre sus seguidores, que celebraron su nueva faceta como emprendedora.

Según contó Poggio, la idea del vivero café fue tomando forma de manera progresiva, a partir de la necesidad de crear un espacio que combinara naturaleza, calidez y una estética cuidada.

"¿Qué les parece mi nuevo negocio hecho con el mayor amor para todos ustedes? ¿Van a ir a conocerlo y tomar mi café de Hello Kitty?", adelantaba antes de la apertura oficial la actriz con mucho entusiasmo.

Y en otro adelanto explicó al respecto: "Les voy a hacer un mini spoil del proceso del armado del vivero café. La entrada de Raiza tenía que ser super icónica. En mi familia somos de la película Avatar, por eso creamos esta entrada inspirada en Pandora".

Raíza se presenta como un lugar rodeado de plantas y tranquilidad, pensado tanto para quienes prefieran sentarse a disfrutar al aire libre como para quienes opten por el servicio takeaway.

"Entonces, entrás por acá y ya te vas a encontrar con toda la naturaleza y calidez que va a tener Raiza. Además de este piso que también fue 100% artesanal. Quedó increíble. ¿Qué les parece?", finalizó Julieta en su nueva faceta empresarial.



