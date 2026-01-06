Fulminaron a Wanda Nara por el picante comentario que hizo sobre Martín Migueles: "Justifica caprichos"

El furioso descargo que Wanda Nara lanzó en su cuenta de X, donde dejó entrever un dato sobre Martín Migueles al referirse a los "24 centimetros", generó fuertes críticas por parte de la opinión pública.
Una panelista apuntó con dureza contra Wanda Nara tras el descargo que realizó en su cuenta de X, donde destacó los atributos de Martín Migueles y mencionó “24 centímetros”.
Lo cierto es que, tras confirmar Claudia Ciardone que el empresario le habría escrito, y luego de una estadía tan intensa como comentada en Punta del Este, Nara regresó a Buenos Aires decidida a retomar su agenda laboral. En ese contexto, también aprovechó para explicar por qué se mantuvo al margen de varios de los eventos más exclusivos del verano: según contó, prefirió bajar un cambio y priorizar el tiempo con su familia.
Pero no todos le creyeron. Varios salieron a desmentirla y a cuestionar su versión, y Wanda respondió con un mensaje que no pasó desapercibido: aseguró tener “24 cm de razones para estar tranquila”, en clara alusión a los atributos de su pareja.
El comentario despertó una ola de rechazo y críticas por su tono y por el tipo de exposición que proponía. Y entre todas las voces que se alzaron, una de las más duras fue la de la panelista, Angie Balbiani. “En unos años pedirá empatía feminista entre lágrimas. No hay nada más infantil que decir ‘me envidian’ para justificar caprichos”, comenzó.
“No hay nada más machista que cosificar a tu pareja para justificar su valor”, agregó, despertando todo tipo de reacciones de los usuarios al leer sus fuertes palabras.
El tema también llegó a la televisión y tuvo su momento más picante en La mañana con Moria (El Trece). Allí, Moria Casán reaccionó en vivo tras ver el polémico posteo de Wanda Nara, en el que hacía referencia a Martín Migueles y a “tener 24 centímetros de razones para estar relajada”.
Fiel a su estilo filoso y sin filtros, la conductora no dejó pasar el mensaje y lanzó una opinión que provocó risas y sorpresa en el estudio: “Yo conozco gente que ha dicho 24 centímetros con dos dedos más. O sea que hay gente que es más feliz que esta mina. Pesada, pesada”.
“Yo no creo que haya 24 ahí y mirá que yo de esto sé. Vengo de ahí, en eso no hay 24”, lanzó María Fernanda Callejón.
Pero Moria no se quedó solo en la chicana y fue más allá en su análisis. Para la conductora, el mensaje de Wanda tendría una intención más profunda y un destinatario oculto. Según planteó, el posteo no estaría dirigido a su actual pareja, sino a su ex, Mauro Icardi.
“Todo esto no es para que se sepa lo del señor actual, es para que se sepa lo del anterior. Que no sé si a ella no le sirvió, pero le sirvió bastante porque tiene dos hijos, pero a la China le recontra sirve, o sea que está todo muy bien”, concluyó.
Así, el descargo de la mediática no solo reavivó rumores y debates en redes sociales, sino que también se convirtió en material de análisis y humor ácido en la mesa televisiva, con Moria y su panel desmenuzando cada palabra del explosivo mensaje.