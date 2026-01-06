Fulminaron a Wanda Nara por el picante comentario que hizo sobre Martín Migueles: "Justifica caprichos"

“No hay nada más machista que cosificar a tu pareja para justificar su valor”, agregó, despertando todo tipo de reacciones de los usuarios al leer sus fuertes palabras.

Angie Balbiani sobre Wanda Nara

Qué dijo Moria Casán sobre Wanda Nara

El tema también llegó a la televisión y tuvo su momento más picante en La mañana con Moria (El Trece). Allí, Moria Casán reaccionó en vivo tras ver el polémico posteo de Wanda Nara, en el que hacía referencia a Martín Migueles y a “tener 24 centímetros de razones para estar relajada”.

Fiel a su estilo filoso y sin filtros, la conductora no dejó pasar el mensaje y lanzó una opinión que provocó risas y sorpresa en el estudio: “Yo conozco gente que ha dicho 24 centímetros con dos dedos más. O sea que hay gente que es más feliz que esta mina. Pesada, pesada”.

“Yo no creo que haya 24 ahí y mirá que yo de esto sé. Vengo de ahí, en eso no hay 24”, lanzó María Fernanda Callejón.

Pero Moria no se quedó solo en la chicana y fue más allá en su análisis. Para la conductora, el mensaje de Wanda tendría una intención más profunda y un destinatario oculto. Según planteó, el posteo no estaría dirigido a su actual pareja, sino a su ex, Mauro Icardi.

“Todo esto no es para que se sepa lo del señor actual, es para que se sepa lo del anterior. Que no sé si a ella no le sirvió, pero le sirvió bastante porque tiene dos hijos, pero a la China le recontra sirve, o sea que está todo muy bien”, concluyó.

Así, el descargo de la mediática no solo reavivó rumores y debates en redes sociales, sino que también se convirtió en material de análisis y humor ácido en la mesa televisiva, con Moria y su panel desmenuzando cada palabra del explosivo mensaje.