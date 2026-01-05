La pícara confesión de Moria Casán sobre Gonzalo Valenzuela que dejó sin palabras a Benjamín Vicuña en vivo

Ante esa confesión, Vicuña reaccionó con humor y lanzó una pregunta que muchos interpretaron como una referencia a la China Suárez: "¿Eso fue antes de Cristo o después de Cristo?". La respuesta de Moria fue inmediata: "No, antes de Cristo, antes de todas tus mujeres, antes de todo. Estabas creo que soltero y todo. Y me preguntaste: '¿Por qué son tan lindas las argentinas? ¿Cómo puede ser que tengan mujeres tan lindas'. Estaban los dos que parecían picaflores".

El actor chileno, lejos de incomodarse, cerró el intercambio con una frase pícara: “Eso lo decía por vos”.

Cómo fue el festejo de Año Nuevo de Benjamín Vicuña con sus hijos y el comentario que apuntó contra la China Suárez

La China Suárez eligió pasar la Navidad en Buenos Aires, rodeada de sus hijos y de Mauro Icardi. Tras esos días en familia, emprendió nuevamente el regreso a Turquía junto al delantero del Galatasaray para continuar con su rutina y proyectos en ese país.

En cambio, el Año Nuevo tuvo como protagonista a Benjamín Vicuña, quien recibió el 2026 en compañía de Magnolia y Amancio. El actor compartió en sus redes sociales cómo vivió ese momento especial junto a sus hijos.

Desde Chile, Vicuña publicó un posteo en Instagram con varias imágenes que reflejaban la celebración. Allí se lo pudo ver disfrutando de un paisaje imponente y mostrando un costado más reflexivo, acompañado por sus seres queridos.

“El último atardecer del año. Les deseo lo mejor para este año que viene. Que sea un bonito 2026, lleno de amor”, escribió el actor en las últimas horas del 2025, mientras pasaba un día de playa y sol junto a sus hijos. Su publicación, donde se lo veía sonriente con ellos, generó comentarios de usuarios que destacaron la felicidad de los niños con él y abrieron un debate en redes apuntando contra la China.

“Los niños se ven más niños y reales junto al padre”, señaló un seguidor en la publicación. Otro agregó: “Amancio y Magno la cara de felicidad y comodidad cuando están con el papá”. También se sumaron mensajes como: “Esos pequeños sí saben de infancia real”, “Bellos niños, con papi”, y“En cosas simples está la felicidad de los niños. No importa la cantidad en tiempo si en la calidad”, remarcaron distintas cuentas.

Sin embargo, no todos coincidieron con esas críticas. Varios usuarios salieron a respaldar a la actriz y remarcaron su rol como madre: “No es necesario decirlo, se nota simplemente fíjate con detenimiento beso”, escribió uno. Otro retrucó: “Ah sí, ¿ellos te lo dijeron? Mira vos, che”, mostrando apoyo a la China en medio de la discusión virtual.

