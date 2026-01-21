Wanda Nara habló a fondo de Mauro Icardi y reveló qué se dijeron en sus últimos contactos: "Sabe que..."

"Yo había subido una historia del regalo de mi hija y después lo borré porque quiero estar en un momento de permitirme hacer chistes. Le dije el otro día: chapeau vos viviendo con chicos siempre, yo en ese sentido soy un poco más egoísta, que pienso en mí. No me imagino el día de mañana viviendo con alguien en mi casa, me sobra un cuarto y me lo hago vestidor. Súper valoro ese lado de él", continuó.

Cómo está la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras los fuertes cruces

En la entrevista a Intrusos, Wanda Nara destacó conciliadora cómo se encuentra el vínculo con su ex Mauro Icardi: "Él sabe que cada vez que venga voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas como hice siempre y eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y videos que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está y así va a ser".

"Pedía a gritos una terapia para las nenas y por suerte hoy la tienen. El tiempo cura todo. Asimilar, entender, nosotros éramos una familia muy unida. De repente el clan mío sigue intacto pero falta una persona y a la vez vive con otra gente. En ese proceso yo las acompañé porque si alguien que desea lo mejor en esta vida para sus hijas soy yo que soy su mamá", enfatizó.

Y consultada sobre el contacto de sus hijas con la pareja del padre, la China Suárez, la conductora explicó: "Si el papá está con una persona, ellas les guste o no están obligadas a estar con esa persona. El día de mañana cuando crezcan tendrán autoridad de decirle: no pa, a esta persona no la quiero ver. Quizá cuando sean más grandes van a tener el derecho hoy son chicas. Ellas les guste o no comparten tiempo con la gente que yo elijo y yo se lo dije a él otro día que confiaba en él, que no me importaba con quien rodee nuestros hijos, y él tiene que confiar en mí".

Sobre el final se refirió a la polémica con Gustavo Méndez y sus fuertes mensajes desde X contra el periodista: "Está el tema con los abogados, hay feria judicial. Pero a mí no me gusta cuando se le apunta a una persona y se le da. Me parece que muchas cosas que se dijeron no son reales y son mal intensionadas", concluyó.