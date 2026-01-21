Roña Castro destrozó a MasterChef Celebrity con fuertes acusaciones contra Wanda Nara "Ella elige..."

Uno de los pasajes más duros de su testimonio estuvo vinculado al trato del jurado. “Hay maltratos”, afirmó , y recordó que antes ya se habían dado situaciones tensas con otros participantes: “ Primero fue con Ventura, después con Mirol ”. En ese punto, su relato pareció reforzar una línea de críticas que empieza a repetirse desde distintas voces.

Roña también deslizó una sospecha que generó impacto: “Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi ”. Si bien aclaró que entiende el vínculo previo entre ellos, remarcó que “tiene que ser igual para todos”.

Finalmente, reveló que desde la producción le ofrecieron regresar al certamen a través del repechaje, pero decidió rechazarlo. “Me ofrecieron volver, pero no quise entrar”, cerró, dejando en claro que su experiencia en MasterChef terminó marcada por el desgaste.

Qué dijo Esteban Mirol de MasterChef Celebrity

Esteban Mirol rompió el silencio sobre MasterChef Celebrity (Telefe) y lanzó durísimas acusaciones contra la producción, el jurado y la conductora del ciclo, al denunciar situaciones de destrato durante su participación.

En diálogo con Intrusos (América TV), el periodista explicó que su ingreso al programa estuvo motivado por una consigna clara: pasarla bien. “Cuando yo llegué, me dijeron, 'che, Esteban, acá hay que divertirse'”, recordó, y aseguró que aceptó esa premisa desde el primer día, incluso adoptando una actitud más relajada dentro del set.

Sin embargo, con el avance de la competencia, Mirol sostuvo que esa idea de “diversión” no se aplicaba de la misma manera para todos. Según su testimonio, mientras algunos platos eran evaluados con liviandad, otros recibían devoluciones excesivamente severas. “Entonces yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no es joda para todos? Ya que es diversión, vamos a hacer show, vamos a divertirnos, pero no vamos a maltratar a la gente”, expresó sin vueltas.

Ante la consulta directa de Adrián Pallares sobre si se había sentido maltratado, Mirol fue categórico. “Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron ”, afirmó, y sorprendió al revelar una situación hasta ahora desconocida: tras la primera jornada de grabación, Momi Giardina “se fue a la psiquiatra ”.

A partir de allí, el periodista enumeró distintos episodios que, según él, evidencian los conflictos entre participantes y el jurado del certamen. Mencionó la salida de Eugenia Tobal, a quien describió como alguien que se fue “puteando”, recordó el cruce con La Joaqui y también hizo referencia a lo ocurrido cuando Valentina Cervantes decidió abandonar la competencia. En contraposición, deslizó que otros concursantes optaron por alinearse con la producción y convertirse en “chupamedias”.

En ese marco, Mirol marcó una clara división entre quienes, según su mirada, fueron hostigados y quienes lograron mantener su postura sin ceder. Allí destacó a Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes, La Joaqui y a él mismo, a quienes ubicó dentro del grupo que no aceptó ser sometido a malos tratos, reavivando así la polémica sobre el verdadero clima que se vive detrás de cámaras en MasterChef Celebrity.