Las románticas fotos de Icardi y la China Suárez en Milán y el detalle que podría enojar a Wanda Nara

Pero eso no es todo, porque a las postales le sumó el sugerente mensaje "Soto al ciel de Milan, con la pioggia e con ti, la vita la par on poema", que traducido al español significa algo así como bajo el cielo de Milán, con la lluvia y contigo, la vida es como un poema a modo de declaración de amor a la ex Casi Ángeles.

Mauro Icardi y China Suárez en la Catedral de Milán.jpg

Lo cierto es que si bien para la gran mayoría de la gente esta fotografía no tiene nada extraordinario, la realidad es que años atrás Wanda Nara había mostrado desde sus Instagram Stories una imagen junto a Icardi precisamente en el mismo lugar.

Allí había explicado que se trataba de su primera foto junto a Mauro sin que nadie los reconociera, por lo que sin duda el Duomo de Milán tiene un significado más que especial para la mediática y su ex lo sabe perfectamente, motivo por el cual no dudó en pegarle donde más le duele.

Storie Wanda Nara y Mauro Icardi en la Catedral de Milán.jpeg

La provocadora reacción de Wanda Nara al ver el lujoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi están disfrutando a pleno de su romance y cerca de la vuelta del futbolista a Turquía, ambos decidieron hacer un romántico viaje a Milán, Italia.

Desde allí, la pareja compartió distintas postales y algo que llamó la atención de muchos fue la lujosa cartera Hermés que llevaba la actriz, valuada en más de 50 mil euros.

Este accesorio, fue nada más y nada menos que un regalo de Mauro Icardi, y como era de esperarse Wanda Nara no tardó en reaccionar con una picante indirecta en sus redes sociales.

Wanda Nara China Suarez

Como es de público conocimiento, Hermès es una de las marcas más elegidas por la conductora a la hora de comprar bolsos, y por eso ver a la China llevando uno por las calles de Milán fue un duro golpe.

“Y Wanda te pone foto de una de sus tantas Hermés que llevó a Pinamar con el viajero que le hizo L-Gante. Es cine", resaltó @gossipeame mostrando la historia que subió la mediática.