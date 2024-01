Las vacaciones de Matías Martin en Punta del Este tras su separación con Natalia Graciano: "Lleno de amor"

“Cinco días cerca del mar y de mis hijos me dejaron el tanque lleno de amor. Armonía familiar, asados y fulbito. Mates y charlas que te hacen sentir querido. Salidas impensadas y encuentros felices. Batería recargada”, comenzó diciendo el comunicador en su cuenta de Instagram.

En el epígrafe de la publicación, adelantó: “Mañana vuelvo a la radio y el lunes debut en El Trece con El Legado junto a mi gran legado”, en referencia a Luca, su hijo mayor, fruto de su relación con Nancy Duplaá. “Un enero distinto. En Buenos Aires, con proyectos y mucho trabajo. Que tengamos todos el mejor 2024 posible”, cerró.

El llamativo posteo de Natalia Graciano antes de confirmarse su separación de Matías Martin

Inesperadamente, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Matías Martin y Natalia Graciano decidieron separarse hace aproximadamente un mes, luego de algo más de 20 años en pareja y dos hijos en común -Mía y Alejo-.

Fue allí cuando cobró sentido y comenzó a viralizarse un significativo posteo que la ex modelo había hecho apenas unas horas antes en sus redes sociales, si bien las versiones de crisis surgieron el fin de semana de la mano de Pochi de Gossipeame y sus explosivas historias virtuales.

Así, si bien Graciano prefirió guardar un silencio absoluto al respecto, lo cierto es que hizo una publicación en su cuenta de Instagram que, casi sin darse cuenta, de alguna manera terminó confirmando la noticia.

Natalia Graciano - posteo IG El cambio es muy grande.jpg

"Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender. El cambio es muy grande" comenzó escribiendo Natalia con la imagen de uno de sus ojos, sobre una reciente intervención oftalmológica en la que le agradeció al famoso oculista que la operó por la atención y la contención, pero llamativamente jamás mencionó al padre de sus hijos.

Al tiempo que agregó: "Me devolvió la capacidad de VER con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco. Cómo ves, cómo te ves, cómo ves lo que te rodea. La vida en HD!". Y si bien al cabo de las horas apareció un tibio like por parte de Matías Martin, la realidad es que Graciano no lo mencionó a su ahora ex pareja en ningún momento.