El conmovedor mensaje de Matías Martin dedicado a su papá, quien hubiera cumplido 90 años

También expresó: “Me encanta imaginar que me viste cumplir sueños personales y profesionales, apenas asomaba a la vida adulta cuando te empezaste a ir. Que estuviste en mi casamiento y compartiste risas con la mujer que elegí amar. Que me viste convertirme en padre y jugaste con mis hijos. Que te tuve en los momentos duros y recibí tu mirada y tu abrazo en los festejos de los días hermosos como hace la compañera que elegiste y que está siempre conmigo”.

“Igual no me quejo. Me apoyaste para que sea quien quería ser. Me llenaste de valores. Sentí tu amor y tu apoyo. Te recuerdo así. Con el lápiz negro en la mano y un papel siempre cerca. Con la mirada serena y segura. El compromiso de ser honesto y defender lo que se piensa y de pensar lo que se dice. La cultura del trabajo. La tranquilidad de no guardarse nada con los propios y de respetar siempre a todos. Vivir con alegría, con colores, con imaginación y creatividad”, agregó.

“Tus nietos saben bien quien fuiste, abuelo Jorge. Hace poco vino de Alemania tu hermano Patricio y además de decirme que fuiste un padre para él pudieron escuchar algunas historias familiares que, tal vez, les hubieras contado vos. Si supieras cómo crecieron y se transformaron en identidad de una generación las ideas y dibujos que creaste estarías orgulloso. Bah, yo estoy orgulloso, vos le bajarías el precio y te enfocarías en lo próximo. Mañana es mejor. Por suerte no me faltó darte ningún abrazo y pude decirte mucho de lo que hoy comparto. Siempre agradecido. Matías”, cerró muy emotivo.

JORGE MARTIN 1.jpg

JORGE MARTIN 2.jpg

JORGE MARTIN 3.jpg

JORGE MARTIN 4.jpg

Así está hoy Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

Luca Martin, el hijo que Nancy Dupláa y Matías Martin, se destaca como un gran presentador y fue convocado por la Comic Con Argentina para ser el host y entrevistar a las diversas figuras que visitaron esta edición, durante el fin de semana.

El joven, de 23 años, sigue los pasos de su papá como conductor radial y ya tuvo varios trabajos relacionados con su vocación: acompañó al periodista en la época de Radio Metro a sus 17 años y luego tuvo su propio programa en Urbana Play (104.3 FM).

“El cine me gusta como un escape, no de cinéfilo, prefiero ver películas desde mi casa. Lo trágico es que me gustaría ver películas de productoras más chicas en la pantalla grande, pero acá no llegan entonces las tengo que ver en casa”, contó hace un tiempo sobre su pasión, en una entrevista en radio Cultural.

“De chico siempre me quedaba pegando a la tele mirando series y películas y lo encontré como un escape que lo disfruto bastante. A los 6 años ya estaba cebado mirando películas todos los días”, indicó.

“Veo muchas series también, pero llego a ver seis o siete películas por semana. Y muchas de ellas, viejas, porque a veces me cuesta encontrar cosas nuevas interesantes, entonces, reveo los clásicos”, remarcó.