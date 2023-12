El inesperado encuentro entre Matías Martin y Natalia Graciano tras su separación

Además, en ese mismo programa, Yanina Latorre aseguró que no hubo terceros en discordia sino que fue por un "desgaste muy profundo y mucha diferencia ideológica".

Sin embargo, parece que el vínculo entre ambos continua en buenos términos. Lo cierto es que ambos priorizaron el amor hacia sus hijos y en las últimas horas fueron vistos acompañando a su hija en el acto de graduación de secundaria.

Matías Martin Natalia Graciano reencuentro

El llamativo posteo de Natalia Graciano antes de confirmarse su separación de Matías Martin

Inesperadamente, este lunes Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Matías Martin y Natalia Graciano decidieron separarse hace aproximadamente un mes, luego de algo más de 20 años en pareja y dos hijos en común -Mía y Alejo-.

Fue allí cuando cobró sentido y comenzó a viralizarse un significativo posteo que la ex modelo había hecho apenas unas horas antes en sus redes sociales, si bien las versiones de crisis surgieron el fin de semana de la mano de Pochi de Gossipeame y sus explosivas historias virtuales.

Así, si bien Graciano prefirió guardar un silencio absoluto al respecto, lo cierto es que hizo una publicación en su cuenta de Instagram que, casi sin darse cuenta, de alguna manera terminó confirmando la noticia.

Natalia Graciano - posteo IG El cambio es muy grande.jpg

"Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender. El cambio es muy grande", comenzó escribiendo Natalia con la imagen de uno de sus ojos, sobre una reciente intervención oftalmológica en la que le agradeció al famoso oculista que la operó por la atención y la contención, pero llamativamente jamás mencionó al padre de sus hijos.

Al tiempo que agregó: "Me devolvió la capacidad de VER con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco. Cómo ves, cómo te ves, cómo ves lo que te rodea. La vida en HD!". Y si bien al cabo de las horas apareció un tibio like por parte de Matías Martin, la realidad es que Graciano no lo mencionó a su ahora ex pareja en ningún momento.