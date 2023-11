Laura Esquivel reflexionó sobre las tremendas agresiones en las redes: "Esto también es violencia"

"Es una comunidad hermosa la que estamos armando en Instagram hace años, así que les agradezco porque la verdad es que los comentarios positivos siempre suman más que los negativos pero los comentarios que no son tan lindos, hay que visibilizarlos", siguió.

Y remarcó sobre este tema que tanto padecen muchas personas en la virtualidad: "Me parece importante, en este momento ya de la vida, que puedan ver desde un lugar personal, lo que a mí me pasó desde mi preadolescencia hasta ahora que sigue de vez en cuando esta agresión y violencia".

"Seguramente a ustedes les pasó porque nadie se libra de estos comentarios agresivos", le consultó Laura a sus seguidores.

Y en un posteo desde su cuenta de Instagram, Laura Esquivel explicó: "Esto también es violencia. Hoy, reflexionando un poco, encontré este TikTok del 2021. Recibo infinidad de comentarios como éstos y peores desde muy chica. Necesitamos hablar y visibilizar cada vez más".

"Hoy tengo el placer de formar parte de una charla/panel de la mano de @bellamenteorg un antes y un después en mi vida, ¿Qué sensación te dan los mensajes del video? Los leo", finalizó la ex Patito Feo.

La experiencia de Laura Esquivel después de protagonizar Patito Feo: "Pasé por momentos oscuros"

Laura Esquivel visitó Noche al Dente, América Tv, y rememoró su paso por Patito Feo, la tira juvenil que la tuvo como protagonista. Fer Dente quiso saber cómo vivió esa experiencia: "¿La recordás colorida, sepia? ¿Te quedó una sensación encontrada?".

El conductor recordó que el personaje de la artista era la antiheroína de la ficción, no era la "divina", era a la que le decían fea. "Creo que tiene todos los matices, tiene un recuerdo hermoso y lleno de colores, porque yo estaba como Laura haciendo lo que me gustaba. Y después estaba toda esta parte de la exposición, y también la del mismo personaje que decías vos. La gente y los chicos a esa edad hasta criticaban a Patito. Patito era una pobre criatura que se la pasaba llorando por los rincones, porque la pasaba mal, por el bullying. Era una chica que venía de otra ciudad más chica a Buenos Aires", reflexionó la cantante.

El presentador ahí le preguntó si ella se sintió alguna vez el patito feo. "En algún momento sí. Creo que toda esa parte la sané muchísimo", aseguró.

"De más de grande con terapia, con la familia que acompaña. Porque se entremezcla todo. Se entremezcla el éxito que fue, se entremezcla el personaje, obvio, y también esta cosa de quedar como muy marcado por ese personaje. Pero después hay que seguir caminando, seguir creciendo, seguir haciendo otras cosas, no quedarte solo ahí, moverte, probar", expresó.

También admitió que pasó "por momentos bastante oscuros". "Pero más de grande, porque cargué tanto. Cuando pude hablar.Porque yo no había podido hablar, todos me veían sonriente, feliz, no comunicaba lo que me pasaba del todo. Hasta que a los veintipico dije 'bueno, listo, voy a contar, voy a soltar', a través de una crisis que tuve, que me empecé a sentir mal. La familia siempre estuvo para apoyar, Facu, mi novio, también. Ahí, empecé terapia, me empecé a conocer realmente", reveló.