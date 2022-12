Laura Ubfal fue contundente al hablar del cruce con Marisa Brel

Embed

"La mamá es la mamá, cuando seas mamá lo vas a entender. Para mí el papá puede faltar, pero la mamá es la mamá", siguió la panelista, dirigiéndose a Sol Pérez. "Tenés una mirada que lamentablemente ha perjudicado a las mujeres y lo único que haces es arruinarlos la vida con ese pensamiento", le recriminó Ubfal a su colega.

La cosa no quedó ahí. Brel le dedicó un duro tuit a la periodista. "Mi imagen público es parte de mi TRABAJO y no voy a permitir que @laubfal me injurie e instale en la sociedad que critico a las mujeres que trabajan. "Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí sino a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así", expresó.

La repuesta de Laura Ubfal a Marisa Brel tras el cruce en Gran Hermano 2022

Este lunes en Intrusos (América TV), Laura Ubfal se refirió al duro enfrentamiento con su colega, Marisa Brel. La periodista aclaró que no tiene nada personal con su compañera y remarcó que ella siempre centra sus discusiones en lo que ocurre dentro de la casa de Gran Hermano.

"En Gran Hermano hay que hablar de los participantes y del juego. Yo no hablo de mí. Creo que estamos analizando un juego. Yo hablo del juego y de los participantes. Eso es todo", sostuvo.

"¿Hoy van con la peor de las ondas?", le preguntó Marcela Tauro. "Hoy no va Marisa. Los lunes no va. De todos modos, ella es una compañera, como todos. Yo no tengo problema con nadie", cerró Ubfal.